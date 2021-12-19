Гороскоп на 19 декабря: день подходит для укрепления романтических отношений

В личной жизни, напротив, можно и нужно проявлять оригинальность, творческих подход к преодолению трудностей. События, нарушающие привычный ход вещей, не только подарят новые впечатления, но и будут способствовать развитию и укреплению романтических отношений. Здоровый эгоизм и умение настоять на своем помогут тем, кто часто вынужден жертвовать слишком многим ради близких людей, пишет Dvorec.ru.

Овен

Овны менее, чем обычно, уверены в себе, чем смогут воспользоваться их недоброжелатели, недобросовестные коллеги и сомнительные деловые партнеры. Сомнения одолевают даже тех, кому, в общем, не на что жаловаться, заставляя видеть события в мрачном свете. Между тем, позитивный настрой очень важен для достижения поставленных целей, и чем раньше вы возьмете себя в руки, тем лучших результатов добьетесь. Этот день хорош для тех, кто учится или занимается исследованиями любого рода. Благоприятное стечение обстоятельств поможет вам составить верное представление о сложившейся ситуации, лучше понять близких людей и себя. Настойчивость и целеустремленность помогут добиться желаемого тем, кто стремится к переменам в личной жизни.

Телец

Тельцы настроены очень серьезно, сосредоточены на решении важных проблем и погружены в не самые приятные размышления. Все это мешает им уделять должное внимание приятным событиям, наслаждаться подарками судьбы и приятными сюрпризами. Между тем, некоторая доля легкомыслия не повредила бы ни вам, ни тому делу, которым вы заняты. Стремление опекать окружающих, контролировать их поступки не лучшим образом скажется на отношениях с коллегами и близкими людьми, которые проявят незаурядное стремление к независимости и самостоятельности. Не стоит взваливать на себя вину за чужие ошибки, вмешиваться в дела, которые не имеют к вам прямого отношения. Забыть на время от тревогах и заботах помогут верные друзья, знающие, как поднять вам настроение

Близнецы

Настойчивость и последовательность, свойственные сегодня Близнецам, удивят и самих представителей этого знака, и тех, кто хорошо их знает. Этот день можно посвятить решению серьезных вопросов, подведению итогов, расстановке приоритетов – здравый смысл и логика уберегут вас от заблуждений и иллюзий. Вы можете дать окружающим ценнейшие советы, касающиеся финансов, однако собственными деньгами не всегда распоряжаетесь разумно. Пришло время выполнять данные ранее обещания, касающиеся личной жизни и романтических отношений. Забота о близких доставит вам массу удовольствия, однако не стоит брать на себя слишком многое: предоставьте окружающим хотя бы малую часть той свободы, которую так цените сами, и все будут довольны.

Рак