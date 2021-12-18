ВИДЕО! ⟩ Перепил в Египте? Пассажир приземлившегося в Таллинне самолета напал на семью и экипаж

«14 декабря на рейсе «Хургада - Таллин» было нескучно. При посадке эстонская полиция принимала связанного гражданина, который в полете напал на собственную семью. По предварительной информации, 24-летний мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения», - пишут на канале в «Телеграме».

Лийс Кригул, пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны, прокомментировала, что 14 декабря Таллиннский аэропорт сообщил, что на борту самолета, прибывшего из Хургады, находился агрессивный и пьяный мужчина, который проявлял физическое насилие по отношению к членам своей семьи и экипажу. Пограничники доставили мужчину 1997 года рождения из самолета на пограничный пункт пропуска и передали его полиции.