Видео ⟩ Как прошел «Голос» без Градского?

Напомним, в сентябре Александр Борисович перенес коронавирус, затем у него возникли серьезные проблемы с ногой из-за травмы. В последние дни жизни Градский не мог передвигаться самостоятельно, на съемки «Голоса» 72-летнего артиста привозили на специальной кровати. В конце ноября Александр Борисович ушел из жизни.

Началось шоу с выступления Александра Розенбаума, исполнившего «Песню о друге».

«Потеря Саши Градского - невосполнимая утрата для музыка, для народа нашео. Заменить его нельзя. Он достиг вершин в своей профессии. Спи спокойно, дорогой. Спасибо за все, что ты сделал для нас», - сказал Розенбаум.

После на сцену выходила именно тройка Градского. Первой вышла Карина Купер, которую Александр Борисович спас в прошлом этапе. На проект пригласили детей маэстро Марию и Даниила, чтобы они вместо отца как-то попытались помочь участникам.

Видео: Карина Купер

Следующим из тройки Градского выступил Алишер Каримов, а завершала ее Татьяна Качурина с песней «Нежность». Девушка отметила, что она пела в память о маэстро.

Видео: Татьяна Качурина

В полуфинал прошли Татьяна Качурина и Алишер Каримов. Именно за этих участников зрители отдали больше всего голосов.

Следующими на сцену вышла тройка Димы Билана: Ернар исполнил песню Константина Меладзе «Посредине лета», Юлия Курганова престала перед зрителями с хитом Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза», а

Видео: Ернар Садирбаев

Видео: Юлия Курганова

Видео: Ильхом Тагиров

В полуфинал прошли Ернар Садирбаев и Ильхом Тагиров.

Следующими перед зрителями и наставниками предстала команда Пелагеи - Александр Волкодав, Юлия Кошкина и Виктор Кириллов.

Видео: Александр Волкодав

Видео: Юлия Кошкина

Видео: Виктор Кириллов

После баллов наставника и голосования зрителей в полуфинал прошли Александр Волкодав и Юлия Кошкина.

Завершала выпуск тройка Леонида Агутина - Юрий Навроцкий, Элина Пан и Вячеслав Явкин.

В полуфинал прошли Элина Пан и Вячеслав Явкин.