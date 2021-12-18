Гороскоп на 18 декабря: велика вероятность стать жертвой мошенников

Лев

Позитивные тенденции сегодня выражены достаточно сильно, что способствует скорейшему решению самых разных проблем как в профессиональной, так и в личной сфере. К вашему мнению готовые прислушаться все, в том числе и высокопоставленные особы; именно поэтому вам удастся найти не только надежных помощников, но и влиятельных покровителей. Прекрасный день для проведения деловых переговоров, заключения сделок. В этот день можно изменить к лучшему и личную жизнь, проявив инициативу при знакомствах. Вы прекрасно проведете время в кругу друзей и близких, но и посещение многолюдных мероприятий оставит приятное впечатление. Жизненный потенциал высок, вы не испытываете недостатка ни в интересных идеях, ни в энергии, необходимой для их реализации.

Дева

Сегодня вы сможете продемонстрировать окружающим завидные деловые качества и умение творчески подходить к решению любой задачи. Велика вероятность профессионального роста, получения разнообразных поощрений; появляются и новые обязанности, но с ними вы справляетесь без особых хлопот. День подходит для заключения сделок, обсуждения финансовых вопросов, составления планов на будущее. Семейные и романтические отношения гармоничны, влияние негативных тенденций минимально. Не придется прикладывать усилий, чтобы преодолеть трудности в романтических отношениях или завоевать расположение симпатичного вам человека. Хорошо сложатся поездки. Чрезмерные физические нагрузки нежелательны, как и любые нарушения привычного режима дня.

Весы

Профессиональные перспективы просто замечательны, возможностям, которые открываются перед вами, можно только позавидовать. При этом следует иметь в виду, что наиболее значительных успехов вы добьетесь в одиночку, поэтому лучше сосредоточиться на самостоятельной работе, спокойно относясь к затруднениям, которые возникают при реализации совместных проектов. Вы прекрасно справляетесь с решением финансовых вопросов и не ждете одобрения, когда речь идет о покупках и инвестициях. С практической точки зрения такая позиция вполне оправдана, а вот на отношениях с близкими она может сказаться не лучшим образом. Романтическое свидание станет настоящим праздником, если вы проявите немного фантазии при его организации.

Скорпион

Этот день будет очень насыщенным и продуктивным, а во многих отношениях еще и приятным. Вам представится возможность реализовать собственные амбиции, воплотить в жизнь давно составленные планы, добиться признания своих заслуг. Не возникнет проблем в деловых отношениях, даже обсуждение сложных вопросов не вызовет серьезных разногласий. Возможно получение неожиданных, но очень выгодных предложений. Не исключена напряженность в отношениях с родственниками, незваные гости окажутся очень некстати. Тем не менее, вы сможете решить все проблемы мирным путем, сохранить доверительные отношения с теми, кто вам дорог, и избежать ссор с любимым человеком. Отказаться от вредных привычек сбудет несколько легче, чем в другие дни.

Стрелец