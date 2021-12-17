ГАЛЕРЕЯ ⟩ На Певческом поле в Таллинне открылся уникальный парк великанов

Более 29 героев выставки суммарно весят более 14 тонн. Каждый трех-пяти метровый великан весит от 400 до 700 килограммов.

Герои Мира Великанов доставлялись в Эстонию на пятнадцати фурах, а сама выставка подготавливалась в течение двух недель. Озвучивали героев известные жители Эстонии: Анне Вески, Мерле Пальмисте, Кристьян Лююс и другие.

Фигуры великанов построены из металлических каркасов, внутри которых встроен специальный двигающийся механизм.

Помимо великанов в тематическом парке работает большой парк Тиволи из Чехии и улица еды. Дети смогут покататься на пони. Каждый день посетителей фестиваля ждет концертная программа.

«Это проект, аналогов которого еще не было в Европе. Мы хотели отойти от классических выставок и создать настоящую историю, в которую каждый посетитель сможет погрузиться едва переступив порог нашего парка. Вы сможете познакомиться с мирными жителями Королевства или почувствовать себя героем, сразившись со злыми Великанами из Долины Туманов. Я уверен, вы будете в восторге!» – говорит организатор выставки, директор компании World of impressions Денис Погорелко.

Помимо сказочных героев, гостям фестиваля будет представлена обширная развлекательная программа. Мир великанов предложит гостям фестиваля настоящую рождественскую сказку. В рамках мероприятия будет работать рождественский парк Тиволи из Чехии.

Посетители фестиваля смогут покататься на повозке запряженной лошадьми, посетить улицу еды, которая будет предлагать обширный выбор рождественских блюд и напитков. Местные ремесленники предложат различные сувениры и деликатесы. Каждый рабочий день фестиваля в 17:00, 18:00 и 19:00 и 20:00 запланированы различные выступления артистов и музыкантов на главной сцене фестиваля.

Билет на четырех человек вам обойдется в 45.90 евро. Взрослый билет – 14,90 евро, детский до 8 лет – 11,90 евро.

Тематический парк «Мир Великанов» открылся 17 декабря 2021 и будет работать до 30 января 2022.

Фестиваль работает каждую пятницу (17:00-21:00), субботу и воскресенье (14:00-21:00).