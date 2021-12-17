ГАЛЕРЕЯ ⟩ На Певческом поле в Таллинне открылся уникальный парк великанов
Сегодня на Таллиннском певческом поле открылась совершенно новая выставка для всей семьи Мир Великанов.
Сегодня на Таллиннском певческом поле открылась совершенно новая выставка для всей семьи Мир Великанов.
Более 29 героев выставки суммарно весят более 14 тонн. Каждый трех-пяти метровый великан весит от 400 до 700 килограммов.
Герои Мира Великанов доставлялись в Эстонию на пятнадцати фурах, а сама выставка подготавливалась в течение двух недель. Озвучивали героев известные жители Эстонии: Анне Вески, Мерле Пальмисте, Кристьян Лююс и другие.
Фигуры великанов построены из металлических каркасов, внутри которых встроен специальный двигающийся механизм.
Помимо великанов в тематическом парке работает большой парк Тиволи из Чехии и улица еды. Дети смогут покататься на пони. Каждый день посетителей фестиваля ждет концертная программа.
«Это проект, аналогов которого еще не было в Европе. Мы хотели отойти от классических выставок и создать настоящую историю, в которую каждый посетитель сможет погрузиться едва переступив порог нашего парка. Вы сможете познакомиться с мирными жителями Королевства или почувствовать себя героем, сразившись со злыми Великанами из Долины Туманов. Я уверен, вы будете в восторге!» – говорит организатор выставки, директор компании World of impressions Денис Погорелко.
Помимо сказочных героев, гостям фестиваля будет представлена обширная развлекательная программа. Мир великанов предложит гостям фестиваля настоящую рождественскую сказку. В рамках мероприятия будет работать рождественский парк Тиволи из Чехии.
Посетители фестиваля смогут покататься на повозке запряженной лошадьми, посетить улицу еды, которая будет предлагать обширный выбор рождественских блюд и напитков. Местные ремесленники предложат различные сувениры и деликатесы. Каждый рабочий день фестиваля в 17:00, 18:00 и 19:00 и 20:00 запланированы различные выступления артистов и музыкантов на главной сцене фестиваля.
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Билет на четырех человек вам обойдется в 45.90 евро. Взрослый билет – 14,90 евро, детский до 8 лет – 11,90 евро.
Тематический парк «Мир Великанов» открылся 17 декабря 2021 и будет работать до 30 января 2022.
Фестиваль работает каждую пятницу (17:00-21:00), субботу и воскресенье (14:00-21:00).