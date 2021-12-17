ФОТО И ВИДЕО ⟩ Эстонская звезда Onlyfans провела вечер с арабским принцем

Сандра Роосме, которая интересуется мотоциклами и зарабатывает на платформе OnlyFans, обосновалась в Дубае. Девушка постоянно публикует интригующие фотографии. Вчера она поведала в своем Instagram, что встречалась с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.

«Нахожусь я в непринуждённой обстановке на яхте и думаю, кому же она принадлежит. Тут мне говорят, что владелец - мужчина. На вопрос, кто этот парень, мне ответили: принц Саудовской Аравии. "Как, настоящий принц?" - переспросила я. "Да", - ответили мне. Нормально так!» - рассказывает эстонская звезда Onlyfans в Instagram.

Сандра заявила Elu24, что они с подругой спонтанно попали на роскошную яхту Bentley, стоимость которой, по словам эстонки, составляет около 80 миллионов евро.

«Там мы ели и пили с принцем, но я и не догадывалась, что он был настоящим принцем Саудовской Аравии», - признается Сандра, сказав, что только потом она узнала об этом от своей подруги.