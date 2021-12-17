ФОТО ⟩ Молодость 72-летнего Валерия Леонтьева на новых фото восхитила фанатов
Российский певец Валерий Леонтьев появился на публике и порадовал поклонников своим внешним видом. Соответствующее новое фото опубликовано на его странице в Instagram.
Российский певец Валерий Леонтьев появился на публике и порадовал поклонников своим внешним видом. Соответствующее новое фото опубликовано на его странице в Instagram.
Известно, что 72-летний эстрадный артист посетил концерт, посвященный 60-летию со дня открытия Кремлевского дворца в Москве. Папарацци запечатлели знаменитость в атласных классических брюках и пиджаке синего цвета на голое тело. Свой образ он дополнил вельветовым синим галстуком, лаковыми туфлями и очками в тон наряда , сообщает Lenta.ru.
«Вечный и молодой Кремль!» — подписал исполнитель снимок, автором которого выступила Лилия Шарловская. Подписчиков восхитила внешность музыканта, и они принялись делать ему комплименты в многочисленных комментариях. «Лучший и неповторимый наш», «Валерий Яковлевич, вы преобразились», «Супер», «Прекрасный и вечно молодой», «Красивый Валерий Яковлевич», — высказывались фанаты.