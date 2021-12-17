ФОТО ⟩ Молодость 72-летнего Валерия Леонтьева на новых фото восхитила фанатов

Известно, что 72-летний эстрадный артист посетил концерт, посвященный 60-летию со дня открытия Кремлевского дворца в Москве. Папарацци запечатлели знаменитость в атласных классических брюках и пиджаке синего цвета на голое тело. Свой образ он дополнил вельветовым синим галстуком, лаковыми туфлями и очками в тон наряда , сообщает Lenta.ru.