Гороскоп на 17 декабря для всех знаков Зодиака

Овен

У тех, кто планировал приобрести недвижимость, появится хороший шанс воплотить свои замыслы в жизнь. При выборе одного из вариантов не пренебрегайте деталями, ко всему относитесь серьезно. Прежде чем приобрести недвижимость, наведите справки о жизни и судьбах людей, ранее владевших ею.

Телец

Не исключено, что Тельцам предложат интересную поездку или путешествие. Если на отдых - так всей семьей, порознь никак нельзя. И учтите, что эта пора не привлекательна для дальних путешествий.

Близнецы

Положение планет может лишить Близнецов реального восприятия действительности. Вероятна иллюзия превосходства над остальными, озабоченность внешним благополучием, откачка сил и средств на пустые, идеологические выступления, демонстрации. Высокие стандарты - это неплохо, но ваше непреодолимое стремление к совершенству может дорого вам стоить. Вы потеряете много энергии из-за своего честолюбия.

Рак

Не исключено, что действия завистников или публикации в прессе могут опорочить доброе имя Рака и разрушить то, чего он достиг. Вам, как огня, нужно остерегаться всяких противоправных действий и общения с непорядочными людьми.

Лев

Хотя Лев часто в глазах других выглядит уверенным в себе, теперь он будет испытывать чувство страха перед неведомым. Но у страха глаза велики. Впереди беспокойное, но очень интересное время, так что - смелее!

Дева

Некоторым Девам сегодня будет предложена новая работа или повышение в должности. Их ожидают вознаграждения авансом. Не стоит слишком заноситься, иначе активизируются завистники и начнут строить козни.

Весы

Вероятны тайные романтические встречи - Весы могут срывать запретные плоды. О ваших тайных встречах никто не будет знать. Не пытайтесь скрывать свои чувства и отношения - над вами висит угроза родительского или супружеской гнева.

Скорпион

Сегодня высок риск техногенных аварий. Большая ответственность может лечь на плечи Скорпионов-руководителей. Вам придется контролировать свое поведение, нести ответственность за тех, кто рядом.

Стрелец

Звезды активизируют легкомысленное отношение к жизни. Под их влиянием Стрельцы могут быть втянуты в дела, которые окажутся не по силам. Никаких авантюр под лихим лозунгом: «Где наше не пропадало!» Потому что пропадет и не вернете, да еще и на репутацию пятно ляжет.

Козерог

Не исключено, что Козерогам надоест все время экономить, захочется пожить «на широкую ногу». Сдерживайте свои спонтанные желания. Вам нужно немного остепениться, быть более рассудительным и не сорить деньгами.

Водолей

Водолеям, не привыкшим плясать под чужую дудку, придется принимать чужие правила игры. Это может привести к нервному напряжению. Если вы сумеете склонить свою голову перед чужими авторитетами и, засучив рукава, поработаете на общее дело, то сможете вынести для себя очень много полезного опыта, который поможет вам укрепить собственные позиции.

Рыбы