Стриптизер Марко Тасане выступал будучи коронапозитивным? «Я танцую даже с сильной мигренью!»

Стриптизр Марко Тасане сообщил в социальных сетях, что с марта 2020 года ждал того дня, когда заразится коронавирусом. «К другим пришел, а ко мне нет», - написал он в своем сообщении в Facebook. «Но в прошлый четверг он постучал в мою дверь. Температура поднялась, сердце заколотилось», - рассказал Тасане.

Он добавил, что чувствовал себя настолько слабым, что спал по 18 часов в сутки три дня подряд. «Я ел мало, и во рту было сухо, как у 70-летнего диабетика. Было очень плохо», - признал мужчина. «Коронавирус — это обычный грипп с пугающим названием», - добавил он.

«И откуда взялся этот грипп, хотя в этом году я решил не носить перчаток... Однако у меня не было ни кашля, ни насморка», - прокомментировал стриптизер. «Два дня назад я потихоньку начал тренироваться дома», - заключил он.

Но в прошлую субботу стриптизер выступал в клубе, неужели он пошел туда будучи коронапозитивным?

Тасане сообщил Elu24, что у него все-таки обычный грипп. «Я несколько раз тестировался, и у меня есть обоняние. Вообще гриппом болею редко, просто ходил без перчаток».

«К сожалению, я из тех артистов, которые выступают даже с сильной мигренью», - признается стриптизер. «Вчера я выступал в Таллинне. Клиенты знали, что у меня недавно была высокая температура, но попросили меня приехать», - говорит мужчина.

Тасане считает, что люди устали от короны. «Они больше так не боятся», - добавляет он.