УЗНАЙ ПЕРВЫМ ⟩ Уходящий год глазами известных русских Эстонии: чем запомнился им 2021-й?

Владелица Pavlova Cafe Ольга Данилова

Ольга Данилова ФОТО: личный архив

- Для меня это год переосмысления всего, год трансформации и прихода к соглашению с собой и миром. Значимых событий выделить не могу

Владелица Petraitis Beauty Gene Татьяна Петрайтис

Татьяна Петрайтис ФОТО: личный архив

- К 2021 году подготовилась еще в 2020 году, год прошел спокойно и предсказуемо. Отремонтировала ванную, разобралась с мужиками - бывшими любовниками, всех в сад выкинула. Больше занимаюсь домом и детьми. Поправилась из-за этого домоедства на 10 килограммов, теперь мечтаю похудеть. Переболела жутко ковидом и вакцинировалась добровольно. Верю, что Новый год встречу весело и нарядно. Учу английский, готовлю себя к новому бизнесу в 2022 году.

Актриса Русского театра Татьяна Космынина

Татьяна Космынина ФОТО: личный архив

- Этот год был очень тяжелым, плохим, много испытаний выпало на долю моей семьи, много трагических потерь случилось в семьях близких мне людей. Много тревог и бед, я не помню настолько плохого по всем статьям года. Без сожаления с ним расстаюсь, лелею надежду, что все беды уйдут с этим годом.

Стилист Светлана Агуреева

Светлана Агуреева ФОТО: личный архив

- Главный урок, который я вынесла за этот год, - никогда не говори никогда. Зимой прошлого года, когда я работала художником по костюмам на сериале Vaga vesi, я сказала себе и многим вокруг, что это последнее кино в моей карьере. Не прошло и года, как летом 2021 я согласилась на работу в сериале Süü. И в целом 2021 год был очень насыщенный. Много интересных проектов: и клипы, и кино, и реклама, и новые телевизионные проекты.

Организатор вечеринок Fashion Showcase Елена Малиш

Елена Малиш ФОТО: личный архив

- Я благодарна году за все те моменты, когда я смеялась. Может, это и звучит бредово, но когда ты становишься старше, то учишься радоваться таким моментам. Из года в год мы живем в разных графиках и большую часть времени проводим по отдельности: дети в школе, мы с мужем на работе. Хорошо, если удается всем вместе встретиться за ужином и на выходных. А в этом году мы чаще были с семьей - практически 24/7, и именно тут рождаются все эти смешные моменты, общие истории, впечатления и 1000 воспоминаний, которые заставляют нас улыбаться, греют душу и сердце. А вообще я не представляю свою жизнь без путешествий! Большинство моих счастливых воспоминаний об этом годе связанно именно с путешествиями.

Создатель группы Эсто Туристо в Фейсбуке и сомелье Екатерина Пиунова

Екатерина Пиунова ФОТО: личный архив