УЗНАЙ ПЕРВЫМ ⟩ Уходящий год глазами известных русских Эстонии: чем запомнился им 2021-й?
Подходит к концу 2021-й год. Каким он был для некоторых известных людей Эстонии? Отвечают наши русские селебрити.
Подходит к концу 2021-й год. Каким он был для некоторых известных людей Эстонии? Отвечают наши русские селебрити.
Телеведущая, ведущая рубрики «КиноБизнес изнутри» на портале posta-magazine.ru Рената Пиотровски
- Первое - это выход из жестких рамок пандемии. Стала обращать внимание и воспринимать с большим воодушевлением такие простые человеческие и бытовые радости, как поход в ресторан, салон или в магазин. Второе - это профессиональный шаг вперед. Я пошла работать на телевидение, познакомилась с огромным количеством талантливых людей, участвовала в различных проектах и передачах. Спасибо этому году за большой скачок в моей профессиональной деятельности. Третье - печальное известие для меня, что в связи с пандемией и введением куар-кодов, закрытием границ я с большой сложностью передвигаюсь по стране, очень скучаю по родителям, которые живут в Таллинне. Надеюсь, что границы откроются, и мы сможем путешествовать так, как раньше.
Ассоциированный профессор молекулярной биологии тартуского университета Илона Фаустова
- 2021 год был очень насыщенным. Работы было очень много, много позитивных эмоций и событий. Начался год с многозначительного для меня события. 1 января я вступила в должность ассоциированного профессора. Я очень рада, что в нашу жизнь вернулись путешествия, и поездок у меня действительно было очень много - по работе и на отдых. Этот год принес и множество проектов на съемочной площадке: снимала и фильмы, и передачи, и рекламы, удалось даже снять передачу в Грузии. Также участвовала в показах, поработала на кинофестивале PÖFF, нашла новое хобби - пляжный теннис. Год принес и признание: с университетской командой iGem мы получили золотую медаль на международном конкурсе по синтетической биологии.
Гастроэнтузиаст Александр Гнутов
- Год запомнился замечательными поездками в Италию, Норвегию, Францию, приятными встречами с друзьями, новыми знакомствами. Снял документальный фильм, нырял с аквалангом в очень холодной воде, много времени проводил с семьёй, кормил знакомых и друзей во время карантина. Организовал несколько гастрономических вечеров.
Главный редактор Радио 4 Юлия Балий
- Этот год запомнился тем, что снова "открыли" мир, и я после длительного перерыва наконец-то поехала в отпуск аж на целых две недели! Отдыхала с семьей на Тенерифе, была там впервые и осталась приятно удивлена тем, что такое "распиаренное" направление тоже может предложить интересный отдых. Ну и еще этот год запомнился тем, что моя дочь сказала первые слова, сделала первые шаги и первые настоящие "обнимашки".
Дизайнер Оксана Тандит
- 2021 год, на мой взгляд, вполне интересный, насыщенный и запоминающийся. Я представила две коллекции, научилась лавировать между прививками и ограничениями, в промежутках удалось выбраться в Европу, запомнилась августовская поездка в Рим, где я организовала фотосессию своей последней коллекции, и декабрьская поездка на юбилей к подруге в Париж.
Шеф-повар, совладелец ресторанов Mon Repos и PÄRIS Владислав Дьячук
- Прекрасный год, насыщенный эмоциональный. Родился ещё один ребенок - Päris, теперь я многодетный отец. Коронавирусное время очень сильно мотивирует не опускать руки и много и хорошо работать. Всем добра и тепла, а следующий год будет лучше.
Телеведущий ETV+ Андрей Титов
- Если ты одну шестую часть года провёл в гипсе, то затмить такое событие чем бы то ни было ещё не так-то просто. В начале июня я сломал ногу во время игры в футбол и большую часть лета ходил на костылях. А гипс в 30-градусную жару - то ещё удовольствие. Так что желаю всем здоровья! И пейте витамины для крепости костей.
Директор магазина Nude Вероника Каазик
- Весь год был стрессовым и депрессивным из-за ковида. Постоянное напряжение, неизвестность - что будет дальше, плюс сильный прессинг за вакцинацию. Но позитивные события тоже были: много свадеб в кругу моих родственников и близких друзей.
Ведущая «Народного радио» Анна Мажаева
- Год запомнился тем, что много работала и мало отдыхала. Зато похудела. Видимо, поэтому и поместилась в телевизор - теперь веду новостную программу для латвийского ТВ. Стоптала вторую пару солдатских модных ботинок (первую пару купила за день до начала локдауна. Третью покупать не хочу - боюсь, что ковид-эпоха не закончится никогда. Неожиданно женился 19-летний сын, вырос как-то незаметно. До кучи: помимо жены, привёл в дом собаку. Утешаю себя тем, что могу сравнить себя с королевой-матерью. У неё тоже корги.
Таролог Елена Варик
- 2021 год острее показал, кто в жизни из друзей с тобой, за тебя или без тебя. Друзья нам важны для здоровой и счастливой жизни, а в пожилом возрасте они играют даже более значимую роль, чем семья. Важно и качество этих дружеских отношений: друзья должны быть источником поддержки и позитивных эмоций. Но чувствуется глобальная усталость у всех: политиков, бизнесменов, простых людей. Постоянные локдауны, ограничения на проведение мероприятий и закрытые границы внесли жёсткие коррективы и в расписание моей жизни. Я не смогла побывать на ряде важных для меня и моего имиджа мероприятиях: в качестве члена жюри конкурса «Миссис Россия» в августе, в качестве почётного гостя на конкурсе World Russian Beauty в ноябре и других. Пришлось на следующий год отложить проведение гала-ужинов королевского Ордена Святого Теотония в Санкт-Петербурге, Москве и Казани, организацию уникального модного показа с участием известных людей. Зато появилась идея создания в Таллине музея украшений, королевских регалий и корон с участием в проекте Фонда Александра Васильева. Уже собрана значительная часть экспонатов, ведутся поиски подходящего под музей помещения. Также ограничения освободили для меня много свободного времени, и я смогла написать книгу о друзьях и о себе. Издательство Павла Макарова уже ждёт материал. Так что 2021 год - это хороший трамплин для больших событий 2022 года.
Телеведущая ETV+ Елена Соломина
- Это был сложный и прекрасный год. Было много работы, различных проектов, учебы, встреч. Я запустила под конец года свой пробный онлайн-курс «Спикер на пике», к чему шла уже очень давно. Я продолжаю работать на своей любимой работе с командой мечты, моя дочь вышла замуж, и это греет мне сердце. Если в двух словах, то этот год прошел под знаком экспериментов и любви.
Владелица Pavlova Cafe Ольга Данилова
- Для меня это год переосмысления всего, год трансформации и прихода к соглашению с собой и миром. Значимых событий выделить не могу
Владелица Petraitis Beauty Gene Татьяна Петрайтис
- К 2021 году подготовилась еще в 2020 году, год прошел спокойно и предсказуемо. Отремонтировала ванную, разобралась с мужиками - бывшими любовниками, всех в сад выкинула. Больше занимаюсь домом и детьми. Поправилась из-за этого домоедства на 10 килограммов, теперь мечтаю похудеть. Переболела жутко ковидом и вакцинировалась добровольно. Верю, что Новый год встречу весело и нарядно. Учу английский, готовлю себя к новому бизнесу в 2022 году.
Актриса Русского театра Татьяна Космынина
- Этот год был очень тяжелым, плохим, много испытаний выпало на долю моей семьи, много трагических потерь случилось в семьях близких мне людей. Много тревог и бед, я не помню настолько плохого по всем статьям года. Без сожаления с ним расстаюсь, лелею надежду, что все беды уйдут с этим годом.
Стилист Светлана Агуреева
- Главный урок, который я вынесла за этот год, - никогда не говори никогда. Зимой прошлого года, когда я работала художником по костюмам на сериале Vaga vesi, я сказала себе и многим вокруг, что это последнее кино в моей карьере. Не прошло и года, как летом 2021 я согласилась на работу в сериале Süü. И в целом 2021 год был очень насыщенный. Много интересных проектов: и клипы, и кино, и реклама, и новые телевизионные проекты.
Организатор вечеринок Fashion Showcase Елена Малиш
- Я благодарна году за все те моменты, когда я смеялась. Может, это и звучит бредово, но когда ты становишься старше, то учишься радоваться таким моментам. Из года в год мы живем в разных графиках и большую часть времени проводим по отдельности: дети в школе, мы с мужем на работе. Хорошо, если удается всем вместе встретиться за ужином и на выходных. А в этом году мы чаще были с семьей - практически 24/7, и именно тут рождаются все эти смешные моменты, общие истории, впечатления и 1000 воспоминаний, которые заставляют нас улыбаться, греют душу и сердце. А вообще я не представляю свою жизнь без путешествий! Большинство моих счастливых воспоминаний об этом годе связанно именно с путешествиями.
Создатель группы Эсто Туристо в Фейсбуке и сомелье Екатерина Пиунова
- В сентябре 2021-го у меня родилась вторая дочь, поэтому можно сказать, что план на год был реализован в полной мере! Кроме того, 2021 запомнился мне активным продвижением темы инвестиций - в этом году, кажется, начали инвестировать буквально все, и я не исключение. Очень надеюсь, что это решение было правильным, но об этом мы узнаем уже в новом году!
Актриса Русского театра Лара Саванкова
- Год пандемии для всех был непростым, но для меня он стал годом полярно противоположных известий. Это награда президента Эстонии «Белый крест» 5 степени и награда от мэра Таллинна - знак почётного гражданина города. Еще одно событие: увольнение из труппы Русского театра. Благо мои коллеги и зрители не поддержали в этом художественное руководство, и я продолжаю работать в театре.
Писатель Елена Скульская
- Самое главное событие 2021 года - 24-го декабря я стала счастливой тещей. А вообще был год премий: премии Капитала Культуры и Царскосельской премии. Год двух важных спектаклей - моноспектакля Натальи Муриной по моим рассказам и в моей постановке "Га Донг Тао" и студийного спектакля "Маленькие трагедии принца Датского". Год выхода книги поэтических переводов "Вешалка вечности" и многочисленных публикаций в российской и эстонской печати. Любимый муж не ушел к молоденькой! Чудесный был год.
Совладелица ресторанов Love Mussels и TAR TAR köök+baar Елена Шмакова
- У меня лично был огромный прорыв в зоне личностного роста. Я прошла несколько марафонов, переосмыслила свою жизнь, поставила новые цели, освоила онлайн новую профессию и получила диплом.
Совладелец пекарни Crustum Василий Щирый
- 2021-й был всё ещё очень тревожным, но уже не таким страшным и "закрытым" как 2020-й. Снова появились возможности передвигаться и путешествовать. Бизнес и люди продолжают адаптироваться. Но больше всего год запомнился непримиримыми спорами вокруг свобод и вакцинации. Мы совершили новый "прыжок веры" и начали строить новую пекарню, несмотря на все внешние факторы.