Чт, 16.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

ЧУДЕСНЫЙ СЮРПРИЗ ⟩ Эстонская гадалка, отметившая юбилей, получила особенный подарок от любимого человека

Кирсти Тиммер. ФОТО: Madis Sinivee

Ведущая радио Star FM и гадалка Кирсти Тиммер написала в Facebook всего за несколько часов до того, как ей исполнилось 50, что она готова к юбилею. Теперь она сообщила в социальных сетях, что получила потрясающий подарок от своего возлюбленного, пишет Elu24.

«Давай, номер пять, и превзойди четверку, я готова!» - объявила несколько дней назад Тиммер, которой 12 декабря исполнилось 50 лет.

«Ох уж, эта жизнь! Последние десять лет привели меня наконец к себе и каким-то чудесным образом связаны с песней моего любимого и поддерживающего меня человека, Итаки Марии», - сказала Тиммер, добавив, что песня Hopa'pa-rei пришлась ей по душе с самого начала.

В Instagram stories Тиммер поделилась, что в день своего рождения получила в подарок охапку белых роз! Ровно 50 штук! Однако подарок, сделанный ее возлюбленным Микком, превзошел все ожидания.

«Мой муж захотел подарить мне мой портрет, он попросил Аапо Пука сделать это», - сказала Тиммерв в Instagram. «Раньше я не получала такого комплимента ни разу в жизни... Спасибо, Микк… У меня нет слов, но они мне и не нужны!»

Подарок действительно выглядит неординарно! Смотрите фото ниже!

НАВЕРХ
Back