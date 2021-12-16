ЧУДЕСНЫЙ СЮРПРИЗ ⟩ Эстонская гадалка, отметившая юбилей, получила особенный подарок от любимого человека

«Давай, номер пять, и превзойди четверку, я готова!» - объявила несколько дней назад Тиммер, которой 12 декабря исполнилось 50 лет.

«Ох уж, эта жизнь! Последние десять лет привели меня наконец к себе и каким-то чудесным образом связаны с песней моего любимого и поддерживающего меня человека, Итаки Марии», - сказала Тиммер, добавив, что песня Hopa'pa-rei пришлась ей по душе с самого начала.

В Instagram stories Тиммер поделилась, что в день своего рождения получила в подарок охапку белых роз! Ровно 50 штук! Однако подарок, сделанный ее возлюбленным Микком, превзошел все ожидания.

«Мой муж захотел подарить мне мой портрет, он попросил Аапо Пука сделать это», - сказала Тиммерв в Instagram. «Раньше я не получала такого комплимента ни разу в жизни... Спасибо, Микк… У меня нет слов, но они мне и не нужны!»