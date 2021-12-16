ВЫ СОГЛАСНЫ? ⟩ «Купила платье, а корпоратив отменили»: названы самые бесполезные покупки 2021 года

Подводя итоги, мы нередко учимся на своих ошибках. Наверняка, осознали ошибки и участники этого опроса. Исследователи спросили россиян: что самое бесполезное они купили в уходящем году. В опросе участвовали 1600 человек из всех регионов страны. И вот что они ответили.

Первое место в рейтинге самых бесполезных покупок — это одежда и обувь. Многие признаются, что, повинуясь минутному импульсу, зачем-то покупали панамы, очередную пару кроссовок и комбинезоны. Причем, сожалеют о купленной одежде, как и ожидалось, чаще всего женщины. «Купила платье, а корпоратив отменили», — жалуются они.

Немалый процент жалеет о покупке бытовой техники. Теперь люди ломают голову, зачем им блинницы и капучинаторы. Да и роботы-пылесосы, как выяснилось, пригодились не всем. 2% считают самой бесполезной покупкой года — косметику и парфюмерию. Столько же опрошенных жалеют о приобретении автомобиля. А еще 2% корят себя за новый телефон.

1 из 100 человек признался, что зря покупал абонемент в тренажерный зал. Видимо, завязать отношения со спортом так и не получилось. Спортгаджеты, наушники, телевизоры и ноутбуки также набрали по 1% голосов. Кто-то, к примеру, купил ноутбук для удаленной работы, а удаленка закончилась.

Среди других напрасных покупок упоминались продукты питания, недвижимость, путевки, билеты на концерты, когтеточки, игрушки, посуда, кухонная утварь, онлайн-курсы, парики, пепельницы, домашние животные, мебель и электросамокаты.