И ВЫ ТАК ДЕЛАЕТЕ! ⟩ Названа самая частая ошибка при варке яиц: она вредит здоровью

Оказалось, что многие опускают яйца в уже кипящую воду, хотя делать так не нужно. Следует положить яйца в холодную, немного посолить и поставить на разогрев. После закипания варить их нужно порядка восьми минут, а затем оставить еще на пять в горячей воде при выключенной конфорке. Только после этого яйца можно опускать в холодную воду, чтобы дать им остыть, и затем уже чистить.
Пользователь TikTok под ником LifeTipSing обратил внимание, что если закинуть яйца сразу в горячую воду, то при варке они приобретают зеленоватый оттенок.
- поясняется в статье The Sun.
При правильном же приготовлении желток будет оранжево-желтого цвета, таким образом яйца будут более полезными, сообщает «Рамблер».