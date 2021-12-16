И ВЫ ТАК ДЕЛАЕТЕ! ⟩ Названа самая частая ошибка при варке яиц: она вредит здоровью

Оказалось, что многие опускают яйца в уже кипящую воду, хотя делать так не нужно. Следует положить яйца в холодную, немного посолить и поставить на разогрев. После закипания варить их нужно порядка восьми минут, а затем оставить еще на пять в горячей воде при выключенной конфорке. Только после этого яйца можно опускать в холодную воду, чтобы дать им остыть, и затем уже чистить.