ТРИ ВАРИАНТА ⟩ Кто заменит Градского в шоу «Голос»?
Окончательное решение о замене Александра Градского в «Голосе» примет голландская компания Talpa Media, пишет Topnews.
Окончательное решение о замене Александра Градского в «Голосе» примет голландская компания Talpa Media, пишет Topnews.
Так, единственным претендентом из реальных людей на кресло наставника шоу рассматривается его сын Даниил Градский.
Вторым вариантом является создание при помощи современной технологии лазерного проектора голографического изображения Александра Градского. На сегодня это метод обретает популярность и часто применяется в шоу-бизнесе и на ТВ. Такой опыт уже был применен в шоу «Битва престолов», где была «воскрешена» Людмила Гурченко. На Западе в британском городе Шеффилд в прошлом году прошел концерт Уитни Хьюстон, на котором ее голограмма исполняла главные хиты ныне покойной артистки. А уже в следующем года состоится концерт группы ABBA в лондонском Олимпийском парке по той же схеме.
Третьим вариантом рассматривается решение оставить кресло Градского свободным, а участников его команды между собой распределят остальные наставники проекта – Пелагея, Дима Билан и Леонид Агутин.
По данным портала News.ru, окончательное решение, которые примет голландская компания Talpa Media, будет объявлено 17 декабря.