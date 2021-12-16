ТРИ ВАРИАНТА ⟩ Кто заменит Градского в шоу «Голос»?

Вторым вариантом является создание при помощи современной технологии лазерного проектора голографического изображения Александра Градского. На сегодня это метод обретает популярность и часто применяется в шоу-бизнесе и на ТВ. Такой опыт уже был применен в шоу «Битва престолов», где была «воскрешена» Людмила Гурченко. На Западе в британском городе Шеффилд в прошлом году прошел концерт Уитни Хьюстон, на котором ее голограмма исполняла главные хиты ныне покойной артистки. А уже в следующем года состоится концерт группы ABBA в лондонском Олимпийском парке по той же схеме.