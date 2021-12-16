Гороскоп на 16 декабря для всех знаков Зодиака

Овен

Для финансовых дел и карьеры в жизни большинства людей этого знака наступает достаточно благополучный и безопасный период, когда можно рисковать и играть по-крупному, не встречая на своем пути серьезных препятствий и проблем. Прислушайтесь к советам друзей: они подскажут, куда вложить деньги; появятся новые планы, вы вместе приметесь за новое дело.

Телец

У многих Тельцов сегодня активизируется деловая и политическая жизнь, расширится культурный обмен. Им станет понятно, в каком направлении нужно прикладывать свои усилия для развития дела. Вам выгодно работать рядом с практичными людьми, которые привыкли планировать стою работу, - они будут гарантами вашего успеха.

Близнецы

День символизирует перемены, перестановки, смену места жительства. На службе вероятны кадровые перестановки, в связи с чем вам могут предложить повышение. Новость вроде бы хорошая, однако вы можете попасть в весьма щекотливое положение. Если эту должность прежде занимал ваш коллега и хороший приятель, то, ответив согласием, вы рискуете лишиться друга. На положение дел в настоящее время вам грех жаловаться, но надо провести пунктир в будущее и предположить, чем все это для вас закончится.

Рак

День благоприятен для творчества, которое Раки способны проявить в любом деле. Многих ждет неожиданная встряска и даже своего рода переворот в судьбе, как результат прошлых долгов, невыполненных обязательств и допущенной в прошлом небрежности. Ваши обычные, повседневные усилия скорее всего приведут к обычным же среднестатистическим результатам, то внезапные прорывы и оправданный риск могут оказаться куда результативнее.

Лев

Сегодня могут возникнуть дополнительные трудности для ведения бизнеса и выполнения договоренностей и совместных проектов. Для достижения цели Львам нужно объединять свои силы с другими людьми, привлекая их к совместным планам, чтобы действовать более эффективно и наверняка.

Дева

Финансовые проекты большинства Дев будут реализовываться медленнее, чем планировалось ранее, и хотя денежная прибыль будет иметь место, но особенно резкого взлета в сфере материального благополучия не предвидится. Вы должны быть очень внимательными с деньгами, вам не стоит слишком рисковать, пускаться в авантюры и выделяться среди окружения.

Весы

Сегодня Весы способны многим заинтересовать объект своего внимания. Между ними установится прочный контакт. Многие будут восхищаться инициативностью и находчивостью Весов. Вам следует воодушевлять близких, давать импульс движению, продвигаться вперед. Те, кто живет сегодняшним днем и почти не задумывается о будущем, сильно рискуют своим благосостоянием в зрелые годы.

Скорпион

Острый ум, прекрасная память на числа и умение воспользоваться малейшей предоставленной возможностью помогут Скорпионам выпутаться из финансовых неприятностей. Вам нужно проявить свою врожденную находчивость и там, где надо, взять инициативу на себя. В таком случае большой доход в недалеком будущем вам обеспечен.

Стрелец

Нынешний день должен стабилизировать ситуацию и состояние духа. Сегодня многие осознают, что при поддержке близких действительно можно добиться многого. В повседневной суете поменьше задумывайтесь о смысле домашних хлопот и делайте то, что должны сделать, наилучшим образом.

Козерог

День символизирует переоценку ценностей. Поиск новых путей. Состоявшиеся люди, сумевшие понять суть работы и смысл своего существования, определенно добьются больших успехов. Долгосрочные планы едва ли принесут результат. И все же движение и свобода куда радостнее самоуглубленного застоя!

Водолей

Продвигаясь по карьерной лестнице и воплощая в жизнь свой идеи, вы способны произвести на многих неизгладимое впечатление. Используя свое обаяние и красноречие, постарайтесь повернуть события в новое русло. Вы способны быстро разбираться в возникающих проблемах и улаживать их.

Рыбы