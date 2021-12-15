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ФОТО! ⟩ Алика Милова опубликовала снимок с легендой эстонской эстрады

Алика Милова - рожденная для сцены. ФОТО: TV3

Победившая в шоу «Эстония ищет суперзвезду» Алика Милова опубликовала в Инстаграме фото с Анне Вески.

«Легенда и будущая легенда», - написали в комментариях. Другой комментатор написал, что Анне Вески должна быть рада, что встретила звезду.

«Идеальный дуэт, я жду...» - написала из Universal Music.

Алика сказала, что впервые познакомилась с Анне Вески на конкурсе «Браво», где та была судьей. «Она сказала мне много хорошего. До сих пор помню ее слова», - прокомментировала певица.

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