Анна Седокова: «Кажется, я беременна»

Знаменитость ранее признавалась, что не отказалась бы родить ребенка своему мужу Янису Тимме, пишет RUS.TVNET.

14 декабря артистка рассказала подписчикам в Instagram, как продуктивно провела утро: Анна встала на час раньше, чтобы посвятить время себе. Она успела почитать книгу и сделать зарядку, после чего последовало неожиданное высказывание, спровоцировавшее слухи о беременности звезды.

«Сейчас завтрак и продолжаю писать методологию моего онлайн-обучения. Больше двух лет я вынашивала в себе эту идею и обучалась у самых лучших и дорогих специалистов. Кажется, я беременна», - написала Анна Седокова.

ФОТО: скриншот сторис instagram.com/annasedokova

Напомним, ранее поклонники уже говорили о беременности Анны после выхода видеоролика, который она назвала «Не буди во мне Lamborghini». На видео Седокова появляется в красном платье от своего бренда La Story и босоножках на высоком каблуке. Она идет по дороге, а потом превращается в спортивный автомобиль.