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Эксперт порекомендовал встречать Новый год в масках даже дома

Новый год. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Во время эпидемии коронавируса соблюдать меры санитарной безопасности нужно даже на домашних новогодних празднествах, если на них будут присутствовать приглашенные гости. Об этом заявил специалист по биологической защите кафедры физической химии НИТУ «МИСиС» Георгий Фролов.

По словам Фролова, главная опасность заключается в том, что во время новогодних праздников население забывает о соблюдении санитарных мер. Более того, дома, в закрытом пространстве, частицы вируса задерживаются надолго, что подвергает граждан большей опасности. Именно поэтому специалист по биологической защите рекомендует носить маску всем участникам во время домашнего праздника.

Фролов также напомнил о потере защитных свойств свойств маски при ее намокании. Он рекомендовал менять средство личной защиты каждые два часа и, при возможности, регулярно проветривать квартиру и проводить дезинфекцию.

— Нужно обрабатывать дверные ручки в доме, где проходит праздник, – спиртом или антибактериальными салфетками. Именно через ручки дверей вирус попадает на руки, — передает слова эксперта агентство «Москва».

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