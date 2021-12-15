Эксперт порекомендовал встречать Новый год в масках даже дома

По словам Фролова, главная опасность заключается в том, что во время новогодних праздников население забывает о соблюдении санитарных мер. Более того, дома, в закрытом пространстве, частицы вируса задерживаются надолго, что подвергает граждан большей опасности. Именно поэтому специалист по биологической защите рекомендует носить маску всем участникам во время домашнего праздника.

Фролов также напомнил о потере защитных свойств свойств маски при ее намокании. Он рекомендовал менять средство личной защиты каждые два часа и, при возможности, регулярно проветривать квартиру и проводить дезинфекцию.