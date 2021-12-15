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Гороскоп на 15 декабря для всех знаков Зодиака

Зима. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Гороскоп сулит спокойный и хороший день. Сегодня нежелательно вступать в споры — обычная дискуссия может превратиться в серьезный конфликт. Вторую половину дня можно посвятить решению семейно-бытовых вопросов. Главное, не загружать себя домашней работой и оставить время для активного отдыха и встреч с друзьями.

Овен

Овнов сегодня может привлечь идея остаться дома или побывать в уже знакомых местах. На качество проведенного времени в значительной степени повлияет настроение, например, чувство защищенности. Если вы находитесь в непривычной обстановке, может появиться потребность в помощи близких, возможна тоска по родине. Можно выбрать этот день для визита к родителям, для домашних хлопот, для ремонтных, уборочных, садово-огородных работ. Некоторые семейные и жилищные дела могут потребовать повторного обсуждения.

Телец 

Сегодня звезды советуют Тельцам тщательно выполнять свои обязанности и требовать этого от других. Важно начать с первого пункта: лишь в этом случае у вас будет моральное право приступить ко второму. Даже дружба не должна быть оправданием нарушений. Но лучше не доводить до ссор, иначе не будет помощников в сложный момент. В течение дня возможны проблемы с качеством услуг, соблюдением правил и этики.

Близнецы 

Большая часть дня пройдет для Близнецов на позитивной волне. Не стоит пренебрегать приглашениями, перспективой удачных покупок, возможностью укрепить взаимопонимание в любовных и дружеских отношениях, шансом получить хороший результат в творческой области. Не исключено, что следующего «окна в светлое будущее» вам придется ждать не одну неделю. К концу дня может незаметно накапливаться тревога или нервозность. Поздним вечером стоит воздержаться от судьбоносных инициатив, ответственных заявлений.

Рак

Ракам, особенно попавшим в критичную ситуацию, лучше подойти к задачам дня системно и без эмоций. Сложное дело станет простым, если найти ключ, знать пароль, иметь опыт или поддержку от специалиста. Визит в банк или другую организацию станет успешнее при ясном представлении о сути вопроса, опоре на правила, нормы и стандарты. Многие проблемы можно уладить, используя электронную версию услуги или виртуальный формат общения. Возможна дружеская или профессиональная помощь от коллег, родственников.

Лев 

Торопиться сегодня не следует. Даже если у вас много хлопот, не суетитесь и вникайте в дела постепенно. Время от времени делайте перерывы в своих занятиях, чтобы перекусить, отдохнуть, пообщаться со знакомыми. Для многих Львов станут вдвойне актуальными вопросы, связанные с режимом дня, местом работы, постоянным заработком. Не исключено, что у вас появятся новые надежды в сфере карьеры. Если хотите, чтобы окружающие помогали вам добровольно, мотивируйте их на сотрудничество психологически и материально.

Дева

Девы могут проявить пассивность и нерешительность в начале дня, но во второй половине суток наберутся смелости. Если у вас не хватит мужества совершить вовремя нужные действия, то, по крайней мере, появится желание обдумать актуальный вопрос, или конструктивно обсудить его с заинтересованными лицами. В центре внимания могут оказаться темы безопасности, прогресса или ответственности. Возможно, вам придется прибегнуть к помощи друзей, коллектива, семьи, или служб, оказывающих экстренную поддержку.

Весы 

Отличный день для общения, а также для поездок, прогулок, интересных экскурсий. Вы будете желанным собеседником. Окружающие будут ценить ваши креативные идеи и широту кругозора. Возможна роль советчика, посредника, переводчика, гида. Необщительные Весы могут с головой погрузиться в чтение, просмотр передач, интернет-серфинг или игру. Проблемной стороной дня может оказаться нехватка времени или финансов на самые интересные дела. Чтобы не страдать от ограничений, умейте соотносить желания и возможности.

Скорпион 

Планы на близкое и далекое будущее стоит продумать во всех подробностях. Не пренебрегайте альтернативными источниками информации и оригинальными советами, но опирайтесь все же на здравый смысл. Возможно, для исполнения ваших замыслов будут важны определенные принципы питания или обновленная схема лечения. Для большинства Скорпионов вплоть до вечера сохранят актуальность контакты с единомышленниками, включая родственников, коллег и соседей по дому. Вероятно, вы получите письмо от друга или сами напишете ему.

Стрелец 

Сегодня Стрельцам может требоваться уединение, осторожность, пребывание «за кулисами». Особый интерес могут вызвать чужие мотивы, приватные личные данные, скрытые способы управления, меры защиты и охраны. Возможно, придется пользоваться тайным каналом связи или соприкоснуться с секретной информацией. Если нет надежного собеседника, лучший выход - молчание. В делах важно сочетать доверие и гарантии.

Козерог 

Сегодня Козерогам необходимо быть предельно осторожными и выдержанными. Проявлять активность и рисковать стоит лишь по неотложной необходимости, например, спасая проект или отражая атаку. Важны быстрота реакций, смелость, «точность прицела». Небезопасно слишком раскачивать ситуацию, важно соблюдать договор, закон, баланс интересов. День критичен для должности, карьеры, отношений с важными людьми.

Водолей 

Для Водолеев день связан с нервозностью при адаптации к новому или задержкой желанных обновлений. Возможны сюрпризы в быту, неожиданные разногласия с близкими. Все вопросы снимет наглядная практическая польза от новшества (или от его отмены), она - лучший аргумент. Хорошо заниматься хозяйством, жильем, владениями, запасами, строительством, фундаментальной частью интеллектуальной деятельности.

Рыбы 

Для Рыб это удачные сутки, но важно помнить, что обстоятельства изменились. Стоит убедиться, что вы на верном пути. Если вы не успели скорректировать тактику, самое время этим заняться. Сегодня эксперименты и новшества не сулят непоправимых последствий, вас охраняют высшие силы или чутье. Особого внимания заслуживают дела, связанные с расширением границ и возможностей, путешествиями, поездками. Если нет повода для срочных хлопот, это отличный день для любви, отдыха, творчества, небольшой авантюры.

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