Гороскоп на 15 декабря для всех знаков Зодиака

Отличный день для общения, а также для поездок, прогулок, интересных экскурсий. Вы будете желанным собеседником. Окружающие будут ценить ваши креативные идеи и широту кругозора. Возможна роль советчика, посредника, переводчика, гида. Необщительные Весы могут с головой погрузиться в чтение, просмотр передач, интернет-серфинг или игру. Проблемной стороной дня может оказаться нехватка времени или финансов на самые интересные дела. Чтобы не страдать от ограничений, умейте соотносить желания и возможности.
Планы на близкое и далекое будущее стоит продумать во всех подробностях. Не пренебрегайте альтернативными источниками информации и оригинальными советами, но опирайтесь все же на здравый смысл. Возможно, для исполнения ваших замыслов будут важны определенные принципы питания или обновленная схема лечения. Для большинства Скорпионов вплоть до вечера сохранят актуальность контакты с единомышленниками, включая родственников, коллег и соседей по дому. Вероятно, вы получите письмо от друга или сами напишете ему.
Сегодня Стрельцам может требоваться уединение, осторожность, пребывание «за кулисами». Особый интерес могут вызвать чужие мотивы, приватные личные данные, скрытые способы управления, меры защиты и охраны. Возможно, придется пользоваться тайным каналом связи или соприкоснуться с секретной информацией. Если нет надежного собеседника, лучший выход - молчание. В делах важно сочетать доверие и гарантии.
Сегодня Козерогам необходимо быть предельно осторожными и выдержанными. Проявлять активность и рисковать стоит лишь по неотложной необходимости, например, спасая проект или отражая атаку. Важны быстрота реакций, смелость, «точность прицела». Небезопасно слишком раскачивать ситуацию, важно соблюдать договор, закон, баланс интересов. День критичен для должности, карьеры, отношений с важными людьми.
Для Водолеев день связан с нервозностью при адаптации к новому или задержкой желанных обновлений. Возможны сюрпризы в быту, неожиданные разногласия с близкими. Все вопросы снимет наглядная практическая польза от новшества (или от его отмены), она - лучший аргумент. Хорошо заниматься хозяйством, жильем, владениями, запасами, строительством, фундаментальной частью интеллектуальной деятельности.
Для Рыб это удачные сутки, но важно помнить, что обстоятельства изменились. Стоит убедиться, что вы на верном пути. Если вы не успели скорректировать тактику, самое время этим заняться. Сегодня эксперименты и новшества не сулят непоправимых последствий, вас охраняют высшие силы или чутье. Особого внимания заслуживают дела, связанные с расширением границ и возможностей, путешествиями, поездками. Если нет повода для срочных хлопот, это отличный день для любви, отдыха, творчества, небольшой авантюры.