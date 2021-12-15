Гороскоп на 15 декабря для всех знаков Зодиака

Овен

Овнов сегодня может привлечь идея остаться дома или побывать в уже знакомых местах. На качество проведенного времени в значительной степени повлияет настроение, например, чувство защищенности. Если вы находитесь в непривычной обстановке, может появиться потребность в помощи близких, возможна тоска по родине. Можно выбрать этот день для визита к родителям, для домашних хлопот, для ремонтных, уборочных, садово-огородных работ. Некоторые семейные и жилищные дела могут потребовать повторного обсуждения.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам тщательно выполнять свои обязанности и требовать этого от других. Важно начать с первого пункта: лишь в этом случае у вас будет моральное право приступить ко второму. Даже дружба не должна быть оправданием нарушений. Но лучше не доводить до ссор, иначе не будет помощников в сложный момент. В течение дня возможны проблемы с качеством услуг, соблюдением правил и этики.

Близнецы

Большая часть дня пройдет для Близнецов на позитивной волне. Не стоит пренебрегать приглашениями, перспективой удачных покупок, возможностью укрепить взаимопонимание в любовных и дружеских отношениях, шансом получить хороший результат в творческой области. Не исключено, что следующего «окна в светлое будущее» вам придется ждать не одну неделю. К концу дня может незаметно накапливаться тревога или нервозность. Поздним вечером стоит воздержаться от судьбоносных инициатив, ответственных заявлений.

Рак

Ракам, особенно попавшим в критичную ситуацию, лучше подойти к задачам дня системно и без эмоций. Сложное дело станет простым, если найти ключ, знать пароль, иметь опыт или поддержку от специалиста. Визит в банк или другую организацию станет успешнее при ясном представлении о сути вопроса, опоре на правила, нормы и стандарты. Многие проблемы можно уладить, используя электронную версию услуги или виртуальный формат общения. Возможна дружеская или профессиональная помощь от коллег, родственников.

Лев

Торопиться сегодня не следует. Даже если у вас много хлопот, не суетитесь и вникайте в дела постепенно. Время от времени делайте перерывы в своих занятиях, чтобы перекусить, отдохнуть, пообщаться со знакомыми. Для многих Львов станут вдвойне актуальными вопросы, связанные с режимом дня, местом работы, постоянным заработком. Не исключено, что у вас появятся новые надежды в сфере карьеры. Если хотите, чтобы окружающие помогали вам добровольно, мотивируйте их на сотрудничество психологически и материально.

Дева