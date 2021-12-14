ЁЛОЧКА С ИГОЛОЧКИ ⟩ Портал limon.ee объявляет новогодний фотоконкурс: смотрите фото первых участников!

Примите участие в нашем новогоднем фотоконкурсе: отправьте нам фотографию своей новогодней елки и станьте обладателем одной из трех подарочных карточек Apollo на 30 евро! Отвечающие условиям конкурса снимки мы опубликуем в галерее, а победителей определит пользовательское голосование.

Чтобы отправить фото своей новогодней елки на конкурс, воспользуйтесь формой ниже. Обязательно укажите свое имя и номер телефона, чтобы мы смогли связаться с вами в случае победы.

Ждем ваших снимков до 20.12! 20 декабря мы объявим о начале пользовательского голосования, которое продлится до 23.12. Победители конкурса определятся уже 23 декабря.

ВАЖНО! Отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь с условиями:

отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь на его публикацию на портале Limon.ee, а также в аккаунтах Limon.ee в социальных сетях;

снимок должен быть качественным;

один участник может отправить на конкурс только одно фото;

снимок не будет принят для участия в конкурсе, если фото не соответствует тематике конкурса;