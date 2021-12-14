ПРОГНОЗ 14.12-21.12 ⟩ Эстонский астролог Кристина Иванова пророчит время больших перемен, когда сбудется все, о чем мы мечтали давно

Аспект редкого соединения Венера - Плутон будет жечь весь оставшийся декабрь. Венера - это любовь, страсть, материальный достаток и все наши очень эгоистичные и очень земные удовольствия. Плутон - самая дальняя планета, движется медленно, гораздо медленнее, чем среднестатистический наш век. Как показывает практика, ни одна планета не даёт столько перемен и событий, меняющих направление жизни, как транзиты Плутона в соприкосновении с нашими личными планетами.
Во-первых, это планета - реформатор, его ключевая роль - перемены. Иногда расщепление привычного до уровня атомов с целью создания чего-то нового.
Во-вторых, Плутон радикален и вообще ни с кем не церемонится.
К сожалению, мы устроены так, что больше всего нам хочется перемен, но при этом важно, чтобы ничего вокруг нас не менялось. То есть контролируемых перемен. Так не бывает. Это вообще противоречит любой эволюции, следовательно, развитию. Потому нам всем очень нужен Плутон. Плутон - необузданная, дикая энергия перемен и полной трансформации, эдакая будка со всем электричеством Юниверсума.
И в эти дни Плутон в соединении с Венерой, поэтому жизнь будет интересной. Подумайте о своих главных удовольствиях! Сейчас они войдут в абсолют, и можно будет чуть-чуть в них понежится или понять, что это вообще не важно и пора все к чертям менять, ведь осознанный отрезок жизни несправедливо мал.
Кто-то сможет круто заработать или потратить на то, чего хотелось давно.
Кто-то потеряет голову от страсти, почувствует радостное возбуждение, водя носом вокруг в предвкушении классных эмоций.
Кто-то примет решения о кардинальных переменах в личной или финансовой сфере. Помним, что этот период про поступки. Про важные, на которые раньше было на решиться.
Этот коктейль подогреет Юпитер (планета большого счастья), к которому приближается Солнце. Конфигурация подарит смелость, оптимизм, большие планы и легкое дыхание Все почти как у Бунина, помните? «Зима была снежная, солнечная, морозная, рано опускалось солнце за высокий ельник снежного гимназического сада, неизменно погожее, лучистое, обещающее и на завтра мороз и солнце, гулянье на Соборной улице, каток в городском саду, розовый вечер, музыку и эту во все стороны скользящую на катке толпу, в которой Оля Мещерская казалась самой беззаботной, самой счастливой». И это все про нас.