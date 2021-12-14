ПРОГНОЗ 14.12-21.12 ⟩ Эстонский астролог Кристина Иванова пророчит время больших перемен, когда сбудется все, о чем мы мечтали давно

Аспект редкого соединения Венера - Плутон будет жечь весь оставшийся декабрь. Венера - это любовь, страсть, материальный достаток и все наши очень эгоистичные и очень земные удовольствия. Плутон - самая дальняя планета, движется медленно, гораздо медленнее, чем среднестатистический наш век. Как показывает практика, ни одна планета не даёт столько перемен и событий, меняющих направление жизни, как транзиты Плутона в соприкосновении с нашими личными планетами.

Во-первых, это планета - реформатор, его ключевая роль - перемены. Иногда расщепление привычного до уровня атомов с целью создания чего-то нового.

Во-вторых, Плутон радикален и вообще ни с кем не церемонится.