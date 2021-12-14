У ВАС УЖЕ ЭТО ЕСТЬ? ⟩ ТОП бестселлеров IKEA: самая полезная бюджетная мелочёвка

Периодически в Интернете можно увидеть разнообразные подборки "лучших товаров из IKEA", но я решила составить свой ТОП недорогих бестселлеров, которые почти всегда есть у меня дома. Некоторые из этих вещей нужны только в определенный период, например, когда в доме маленький ребенок, а какие-то я покупаю по мере того, как они заканчиваются.

А какие у вас любимые товары из IKEA?

Итак, ТОП разнообразной полезной мелочи и IKEA.

ISTAD пакеты с zip lock

Такие пакеты есть и в других магазинах, но удобство именно этих в том, что можно купить упаковку, где будет два разных размера, и вариантов таких упаковок тоже несколько. В этих пакетах можно, например, хранить какие-то продукты, мариновать мясо, брать с собой перекус и многое другое.

ФОТО: Ikea

DVALA натяжная простыня

Да, и простыни на резинках есть во многих магазинах, но здесь радует соотношение цена-качество. Нашей семье нравится именно эта серия, но вы можете выбрать и любую другую. Также в IKEA можно найти отличное недорогое постельное белье, которое прослужит вам довольно долго.

ФОТО: Ikea

OMSORG рожок для обуви

Считаю это незаменимой вещью в каждом доме. Далеко не всегда мы выбираем обувь, которую можно надеть без помощи рук, а когда у входа есть такой рожок, даже девушка в узкой юбке легко сможет влезть в свою обувь без неудобств.

ФОТО: Ikea

VARIERA контейнер

Еще одна очень удобная вещь, которая появилась в моем доме недавно. Изначально я заказала 3 таких контейнера разных размеров для хранения овощей в ящике, в который они вошли идеально, но позже решила, что нужен такой же для того, чтобы положить туда необходимую на каждый день косметику и краситься там, где мне удобно, ведь таскать кучу баночек в руках из одного помещения в другое не всегда получается без потерь.

ФОТО: Ikea

IKEA 365+ контейнер с крышкой для сухих продуктов

Тоже любимые многими контейнеры, в которых очень удобно хранить крупы, макароны и многое другое. И вид внутри ящиков сразу становится совсем другим.

ФОТО: Ikea

PRESSA сушилка с прищепками

Если у вас нет сушильной машины, и вы вывешиваете стираное белье на сушилку, то такой девайс с прищепками будет для вас незаменимым. Например, на нем можно сушить носки, при этом развесив их по парам - места это займет намного меньше, чем просто развешивать их на обычной сушилке, да и проще сразу найти пару каждому носку, а потом просто собрать и разложить все в шкаф.

ФОТО: Ikea

PATRULL коврик в ванну

Когда в доме появляется ребенок, хочется максимально оградить его от любых опасностей, которые могут подстерегать на каждом шагу, а мы этого даже не замечаем. Этот коврик отлично подойдет для того, чтобы ребенок не скользил во время мытья, да и детское внимание он точно привлечет, чем облегчит жизнь молодым родителям.

ФОТО: Ikea

ANTILOP высокий стульчик для кормления

Вот это вообще одна из любимых вещей молодых родителей. Преимуществ у него несколько: низкая цена, легкий вес, удобно собрать и разобрать при необходимости. Столешница для него продается отдельно, но вы не пожалеете, если приобретете и ее.