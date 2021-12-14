СЕНСАЦИЯ! ⟩ Владимира Высоцкого убили близкие друзья

Когда услышал, что хочу его опросить по делу о краже и взять письменное объяснение, Владимир устроил сцену. Мол, свидетелем быть не хочет. И все это с надрывом. Объясняю, что в соответствии с законом он обязан дать показания. Что мне говорить начальству? Что Владимир Высоцкий только в кино изображает классных мужиков? А в жизни другой человек? Стал проводить с ним воспитательную работу. В советское время участковый именно такой работой и занимался. Мне нужна была от Высоцкого только информация. В конце концов он дал объяснение: «Не видел ничего!» Что и требовалось.

А перед этим была небольшая история. Разговор ведем в коридоре. И вдруг вижу, как из туалета в ванную перебегает Марина Влади. Полураздетая, с каким-то полотенчиком на шее. Увидела меня, застеснялась. И быстренько скрылась. Я чуть напрягся. Высоцкий краем глаза покосился назад, взял меня под локоток и с легкой улыбочкой произнес: «Ну, бывает...» И тогда я понял, что сможем найти контакт, нормально общаться. Пикантный эпизод нас примирил.

На улице мы всегда здоровались. Рядом с ним обязательно кто-то находился. Высоцкий не раз предлагал мне проехать на своем «мерседесе», довезти, если нужно, куда-то. «Участкового ноги кормят, - отшучивался я. - Нам ездить не пристало». Отношения между нами со временем сложились легкие, приятные.

В 80-м я вплотную столкнулся с окружением Высоцкого. И мне стало жаль этого человека. Он окружал себя такими в кавычках «друзьями»! Перед Олимпийскими играми Москва обезлюдела. Известие о смерти Высоцкого пришло будто гром среди ясного неба. Мне - указание от начальства: обеспечивать общественный порядок у его дома. Я стоял во дворе и наблюдал за обстановкой. Естественно, видел, кто приезжал. Прекрасно понимал, что на автомобилях с крутыми номерами прибывали работники КГБ и МВД. Я был уверен, что смерть будут расследовать специалисты рангом повыше моего. И был крайне озадачен, когда почти через месяц мне на стол легли рапорт инспектора уголовного розыска и протокол осмотра трупа Высоцкого. Почему через месяц - не знаю. Скорее всего, они находились где-то на рассмотрении.

- Вот тебе, товарищ капитан, месячный срок. Проверяй и доводи до конца, - сказал начальник отделения милиции.

Я стал внимательно знакомиться с делом. Оказалось, в морг труп не возили и вскрытие не производилось. Свидетельство о смерти тоже не оформлялось. Кроме двух бумажек - ничего! Мы не могли даже взять копию свидетельства о смерти Высоцкого в загсе. Уголовного дела ведь не было. Оригинал свидетельства о смерти - на руках у родственников. При этом меня сильно тревожили упоминания в рапорте участкового о следах на запястьях и ногах тела Высоцкого.