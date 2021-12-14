ГОРЯЧЕЕ ФОТО ⟩ Светлана Лобода полностью обнажилась на обложке своего нового сингла “ЗанесLo”

39-летняя Светлана Лобода снялась полностью обнаженной для обложки своего сингла «ЗанесLo». На фото звезда предстала без белья в окружении снежных хлопьев. Снимок певицы даже оценил телеведущий Иван Ургант. Напомним, Светлана Лобода недавно стала гостьей шоу на Первом канале, появившись в студии «в трусах».

«Этому году присуща сумасшедшая скорость, и я решила соответствовать ей. Последнее время взяла себе за правило жить внутренними ощущениями и импульсами. Мне не страшно резко поменять все и поддаться приходящему чувству. Поэтому мы стали чаще делать премьеры, в которых отражается настроение того или иного момента», — поведала Лобода о своих буднях.

Певица рассказала о своем новом избраннике, похваставшись дорогим кольцом на пальце. Как отметила Светлана, кольцо не помолвочное, а «просто подарок». Поговаривают, что подарок весьма не дешев: его стоимость несколько миллионов рублей. Как выяснилось, возлюбленный Лободы намного старше ее, что позволяет певице чувствовать себя рядом с ним «девочкой». По словам артистки, «мудрый и понимающий» мужчина может ее укутать, дать комфорт и тепло. И, разумеется, драгоценности.