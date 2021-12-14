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СМОТРЕЛИ? ⟩ Названы самые популярные российские сериалы года

Маньяка Чикатило в одноименном сериале сыграл Дмитрий Нагиев ФОТО: скриншот с youtube.com

Названы самые популярные российские сериалы года по версии сайта «Кино-Театр.Ру». Об этом сообщает «Российская газета».

Рейтинг наиболее востребованных шоу возглавил третий сезон проекта «Бывшие». Его страница набрала наиболее количество просмотров пользователей, передает Lenta.ru.

Второе место занял сериал «Чикатило», а на третьем оказался «Хрустальный». В десятку самых популярных шоу также вошли «За час до рассвета», «Угрюм-река», «Содержанки-3», «Медиатор», «Вампиры средней полосы», «Клиника счастья» и «Склифосовский».

«В этом году мы с большим удовольствием и немалым удивлением констатируем победу онлайн-платформ над телеканалами. Если еще по итогам 2020-го в нашей итоговой десятке большинство мест принадлежало телесериалам, то на этот раз мы видим, что все российские платформы работают не зря, и их оригинальный контент пользуется большим спросом у нашей аудитории», — прокомментировал рейтинг главный редактор «Кино-Театра.Ру» Жан Просянов.

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