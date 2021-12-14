СМОТРЕЛИ? ⟩ Названы самые популярные российские сериалы года

«В этом году мы с большим удовольствием и немалым удивлением констатируем победу онлайн-платформ над телеканалами. Если еще по итогам 2020-го в нашей итоговой десятке большинство мест принадлежало телесериалам, то на этот раз мы видим, что все российские платформы работают не зря, и их оригинальный контент пользуется большим спросом у нашей аудитории», — прокомментировал рейтинг главный редактор «Кино-Театра.Ру» Жан Просянов.