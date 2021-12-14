Вт, 14.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
1

ПОЛУЧИТСЯ? ⟩ Керсти Кальюлайд будет строить карьеру теледивы!

Керсти Кальюлайд ФОТО: Sander Ilvest

Бывший президент Эстонии Керсти Кальюлайд решила сделать телевизионную карьеру и согласилась стать соавтором передачи Pealtnägija.

Сейчас бурно обсуждается, чем же будет заниматься бывший президент Керсти Кальюлайд. «Пока она не заняла какой-либо высокий пост на родине или за границей, Кальюлайд решила попробовать себя на телевидении».

Кальюлайд пока только единожды примет участие в программе, тема которой не раскрывается.

Смотрите видео!

НАВЕРХ
Back