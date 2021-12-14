ПОЛУЧИТСЯ? ⟩ Керсти Кальюлайд будет строить карьеру теледивы!
Бывший президент Эстонии Керсти Кальюлайд решила сделать телевизионную карьеру и согласилась стать соавтором передачи Pealtnägija.
Бывший президент Эстонии Керсти Кальюлайд решила сделать телевизионную карьеру и согласилась стать соавтором передачи Pealtnägija.
Сейчас бурно обсуждается, чем же будет заниматься бывший президент Керсти Кальюлайд. «Пока она не заняла какой-либо высокий пост на родине или за границей, Кальюлайд решила попробовать себя на телевидении».
Кальюлайд пока только единожды примет участие в программе, тема которой не раскрывается.
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