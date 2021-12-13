Как тебе такое? ⟩ Eesti Energia разыгрывает кредиты для оплаты счетов за электричество

Кроме того, фирма разыгрывает деньги для инвестиций в экологичные энергетические решения. «Чтобы взять под контроль свои расходы, сейчас лучшее время для инвестиций в экологичные энергетические решения. Мы подставляем плечо и разыгрываем для 20 клиентов ваучеры на сумму 1000 евро, на которые можно приобрести решение для создания солнечной энергии или купить экономичный тепловой насос, или удобное домашнее зарядное устройство для электромобиля».