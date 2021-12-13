Как тебе такое? ⟩ Eesti Energia разыгрывает кредиты для оплаты счетов за электричество
В Facebook завирусилась реклама от Eesti Energia, в которой предлагается взять кредит на электричество.
В Facebook завирусилась реклама от Eesti Energia, в которой предлагается взять кредит на электричество.
«Клиенты Eesti Energia могут выиграть кредит в 250 евро на оплату счетов за электричество», - написано в рекламе.
Кроме того, фирма разыгрывает деньги для инвестиций в экологичные энергетические решения. «Чтобы взять под контроль свои расходы, сейчас лучшее время для инвестиций в экологичные энергетические решения. Мы подставляем плечо и разыгрываем для 20 клиентов ваучеры на сумму 1000 евро, на которые можно приобрести решение для создания солнечной энергии или купить экономичный тепловой насос, или удобное домашнее зарядное устройство для электромобиля».
Как вам такие предложение? Будем участвовать?