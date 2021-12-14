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ВИДЕО ⟩ Портрет умирающего эстонского города: кадры из шахтерского поселка Вийвиконна шокируют

Вийвиконна ФОТО: скриншот видео

Популярный блогер Julius Rou опубликовал на своем Youtube-канале видео, в котором рассказывает о заброшенном шахтерском городке Вийвиконна.

«Сегодня я вам покажу и расскажу об одном из городов-призраков в Эстонии. О шахтёрском Вийвиконна не принято говорить. Возводить посёлок и добывать сланец здесь начали во времена Первой Эстонской Республики. Здесь проживало почти 2300 человек, работала школа, больница, клуб, шахта, кипела жизнь. После прекращения добычи сланца замер и сам город. Здания – заброшены и разграблены, ими интересуются только сталкеры. Люди остались, но ненадолго. Последние из оставшихся в посёлке живут в умирающем городе посреди лесов и полуметровых сугробов», - пишет Julius.

Смотрите видео!

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