ВИДЕО ⟩ Портрет умирающего эстонского города: кадры из шахтерского поселка Вийвиконна шокируют

«Сегодня я вам покажу и расскажу об одном из городов-призраков в Эстонии. О шахтёрском Вийвиконна не принято говорить. Возводить посёлок и добывать сланец здесь начали во времена Первой Эстонской Республики. Здесь проживало почти 2300 человек, работала школа, больница, клуб, шахта, кипела жизнь. После прекращения добычи сланца замер и сам город. Здания – заброшены и разграблены, ими интересуются только сталкеры. Люди остались, но ненадолго. Последние из оставшихся в посёлке живут в умирающем городе посреди лесов и полуметровых сугробов», - пишет Julius.