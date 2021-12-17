От 70 до 150 евро: сколько стоит провести Новогоднюю ночь в таллиннских ресторанах

«Новогодний бар-маскарад» в Brasserie 11!

«Мы носим маски уже почти два года, но сейчас предлагаем вам поменять их на праздничные», - пишет ресторан у себя на страничке в Facebook. Меню одного вечера стоит 111 евро на человека и включает в себя буфет. Билет на ребенка стоит 55 евро.

Итальянский ресторан Bertolucci предлагает встретить Новый год у них!

Заведение предлагает итальянскую музыку, уютную атмосферу. Цена за еду и приветственный напиток — 89 евро, остальные напитки не включены.

«Отметьте Новый год с нами! Предлагаем вам особое праздничное меню, Деда мороза и сюрпризы! С вас — нарядная одежда и хорошее настроение», - пишет у себя в Facebook ресторан. Цена вопроса — 98 евро за человека.

Праздник в этом заведении, которое находится в Пирита, закончится роскошным салютом. Кроме того, специально для вас сыграют свои сеты диджей TANJA и DJ Bad J. За новогодний ужин вы отдадите 146 евро за взрослого, 75 евро за ребенка от 7-12 лет, детям до 7 лет — бесплатно. В цену входит ужин из трех блюд, приветственный бокал игристого, чай, кофе, вода.

Новый год можно встретить в роскошном ресторане-замке, который устроит для вас бразильский карнавал. Вас ждут ужин из пяти блюд, зажигательные латино-американские танцы. Все это обойдется в 129 евро на человека. Кроме того, для вас выступят различные артисты, и вам откроется вид на городской салют!

«Приходи отметить новогоднюю ночь к нам! Мы приготовим для вас ужин из пяти блюд от шеф-повара Елены Матвеев, также выступит саксофонист и певец Мати Тибар», - пишет ресторан. В пяти минутах от заведения находится Старый город и различные смотровые платформы, откуда можно наблюдать за городским салютом! Стоит это удовольствие 69 евро на человека.

Данный ресторан предлагает в новогоднюю ночь меню французской и итальянской кухни.

Меню вместе с приветственным напитком стоит 135 евро на человека. Кроме того, сомелье создал специальный набор алкогольных напитков, который идеально подойдет к блюдам, стоит это 45 евро на человека. Но самое ценное тут - роскошный вид на море и салют!

Новый год на борту парома

Хотите чего-то более необычного? Отправляйтесь на Новый год в круиз в Швецию! Лайнер Baltic Queen отправляется в новогодний круиз из Таллинна в Стокгольм 30 декабря и возвращается 1 января 2022 года.