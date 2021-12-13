ВИДЕОРЕЦЕПТ LIMON.EE ⟩ Сытно и вкусно: готовим самые аппетитные новогодние корзиночки со шпротами

В этом году к Рождеству и Новому году готовим вкусно и быстро вместе с сотрудниками редакции портала Limon.ee. Показываем наши быстрые и вкусные рецепты, с приготовлением которых справится даже тот, кто никогда раньше ничего подобного не готовил.
Попробуйте в этот раз приготовить салат-закуску со шпротами от журналиста Виктории Жигулиной. Это довольно сытное блюдо, которое не оставит никого равнодушным!
Для салата вам понадобится:
Шпроты
Два вареных яйца
Два соленых огурца
Одна красная луковица
Две вареные картофелины
Одна вареная морковь
Сметана и специи по вкусу
Упаковка тарталеток-корзиночек
Рецепт очень прост: вам надо все как можно мельче нарезать и смешать, добавив сметану или майонез, а также специи по вкусу. Изюминка этого салата заключается в том, что его можно положить в тарталетки, чтобы гости смогли быстро и удобно перекусить, пока ждут основного блюда!
Такого объема салата хватит примерно на 20-25 корзиночек.