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ВИДЕОРЕЦЕПТ LIMON.EE ⟩ Сытно и вкусно: готовим самые аппетитные новогодние корзиночки со шпротами

В этом году к Рождеству и Новому году готовим вкусно и быстро вместе с сотрудниками редакции портала Limon.ee. Показываем наши быстрые и вкусные рецепты, с приготовлением которых справится даже тот, кто никогда раньше ничего подобного не готовил.

Попробуйте в этот раз приготовить салат-закуску со шпротами от журналиста Виктории Жигулиной. Это довольно сытное блюдо, которое не оставит никого равнодушным!

Новогодние корзиночки со шпротами - очень вкусно и просто! ФОТО: Pilt videost

Для салата вам понадобится:

Шпроты

Два вареных яйца

Два соленых огурца

Одна красная луковица

Две вареные картофелины

Одна вареная морковь

Сметана и специи по вкусу

Упаковка тарталеток-корзиночек

Рецепт очень прост: вам надо все как можно мельче нарезать и смешать, добавив сметану или майонез, а также специи по вкусу. Изюминка этого салата заключается в том, что его можно положить в тарталетки, чтобы гости смогли быстро и удобно перекусить, пока ждут основного блюда!

Такого объема салата хватит примерно на 20-25 корзиночек.

Приятного аппетита!

Салат-закуска со шпротами ФОТО: Cкриншот
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