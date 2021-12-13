ВИДЕОРЕЦЕПТ LIMON.EE ⟩ Сытно и вкусно: готовим самые аппетитные новогодние корзиночки со шпротами

Попробуйте в этот раз приготовить салат-закуску со шпротами от журналиста Виктории Жигулиной. Это довольно сытное блюдо, которое не оставит никого равнодушным!

Рецепт очень прост: вам надо все как можно мельче нарезать и смешать, добавив сметану или майонез, а также специи по вкусу. Изюминка этого салата заключается в том, что его можно положить в тарталетки, чтобы гости смогли быстро и удобно перекусить, пока ждут основного блюда!