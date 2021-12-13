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Ура! «Синий трактор» едет в Таллинн!

ФОТО: Промо

18 декабря в Центре русской культуры состоится развивающее музыкальное шоу песенных хитов «Синего Трактора».

Все дети любят «Синий трактор». А кто не любит – тот просто ещё не видел этих добрых, забавных мультфильмов-песен, полных запоминающихся шуток, которые с удовольствием повторяет вся семья.

Синий трактор теперь и на сцене! Добрая шоу-сказка в мягком плюшевом формате для самых маленьких зрителей. Главный герой Синий Трактор гулял и потерялся. Его новые друзья – Профессор, Девочка Маша и Мальчик Петя – отправляются в полное приключений путешествие, чтобы найти его дом.

Шоу «Синий трактор» наполнено интерактивом! Каждый маленький зритель перед спектаклем получает в подарок уникальный подарочный набор – реквизит, который понадобится для игр во время шоу!

В этой сказке нет злодеев – дети будут танцевать, смеяться и радоваться полностью позитивному представлению.

Сидеть не придётся: много интерактива в каждом номере шоу позволяет веселиться на всю катушку рядом со своим местом. Никаких границ между сценой и залом!

Это запомнится! В основе лежит простой и понятный детям сюжет, состоящий из сменяющих друг друга музыкальных игр, в которых участвует весь зал. Дома ребёнок с восторгом расскажет о шоу другим членам семьи.

Подарите ребенку настоящие эмоции! А вы будете счастливы от того, насколько счастлив ваш ребенок от встречи с любимым героем!

Продолжительность спектакля – 55 минут. Билеты в продаже в кассах Piletilevi.

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