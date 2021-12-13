ВИДЕО ⟩ Дизайнер Елена Хейнсаар показала: блистать на подиуме могут не только модели

Столько блесток, пожалуй, еще никогда не видел эстонский Военный музей в усадьбе Виймси. Именно здесь в воскресенье, 12 декабря, прошел показ новогодних платьев от дизайнера и ﻿владелицы LeSaar Atelier Елены Хейнсаар.

Яркие наряды, переливающиеся при свете софитов словно бриллианты, громкие аплодисменты, море цветов и подарков, звон бокалов, праздничный торт, а кульминация вечера – разноцветный фейерверк: и все потому, что модное шоу приурочили ко дню рождению самой Елены. Виновница торжества предстала перед зрителями в сногсшибательном платье собственной марки с провокационным декольте.

Вместе с профессиональными моделями на подиум впервые вышли женщины, которые уже давно реализовали себя в других профессиях и даже подумать не могли, что будут дефилировать в вечерних платьях под вспышки фотокамер.

«Мы изготавливаем вещи не просто для девочек модельной внешности. Я хотела показать, что как бриллиантик можно оформить любую женщину любого размера», – говорит Елена Хейнсаар.

Попробовав себя в качестве модели, гид Таллиннского ботанического сада Мария Струкова осталась в полном восторге. Еще совсем недавно она бы не поверила, что способна на такую авантюру, но любимому дизайнеру отказать не смогла.

«Захотелось в своей жизни что-то новое попробовать, и мне это удалось. Платье было совершенно шикарное, атмосфера такая потрясающая, особенно в преддверии рождественских праздников, – говорит Мария. – Я никогда не видела такого количества блестящих платьев! Такие красивые модели, такие красивые прически – это действительно праздник!»

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В этот вечер впервые вышла на подиум и общественный деятель Юлия Прокопчук.

«Очень понравилось! Я думаю, это первый, но не последний раз, и Елена пригласит еще. Мы приехали с самого утра, нам навели такую красоту! Плюс эти ароматы, которые мы ощутили, гримерка вся благоухала», – делится впечатлениями Юлия﻿.

Изюминкой модного показа стали чарующие ароматы, которые специально для коллекции новогодних платьев разработала парфюмер Ольга Авдеева. Искусница признается, что впервые создавала коллекцию духов под конкретные платья.

«Работать было очень легко, потому что у Елены такие интересные модели платьев – ароматы рождались сами собой. Я не смотрела ни на ткань, ни на цвет, я смотрела на образ в целом, и к каждому наряду подбирала свои ноты. То есть я как бы выразила каждое платье через аромат», – рассказывает парфюмер Ольга Авдеева.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Часть вырученных с продажи билетов денег пошли на благотворительность. Дизайнер Елена Хейнсаар не просто так решила поддержать фонд ветеранов Эстонии, участвовавших в военных операциях за рубежом. Ведь и сама она – жена ветерана.

«Мне очень близка эта тема. Я знаю, с чем сталкиваются мужчины, которые побывали на миссиях в Афганистане, в Ираке, в Мали. Я понимаю, что им трудно. Им требуется как физическая реабилитация, так и моральная помощь с психологами. Порой помочь надо даже с жильем», – объяснила Елена, подружившая гламур и благотворительность празднично и ярко, под шум и блеск фейерверка.