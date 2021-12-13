ВИДЕО ⟩ Алла Пугачева удивляет поклонников: короткое кожаное платье вызвало бурю эмоций у подписчиков

«Не любит Аллочка фотографироваться, а зря! Еле уговорил!», –подписал снимки Галкин.
На фотографиях Примадонна предстала перед публикой в коротком черном кожаном платье и высоких ботфортах. Многие пользователи отметили, что певица выглядит значительно моложе своих лет.
Нашлись и те, кому наряд пришелся не по вкусу. Некоторые сочли, что носить такие платья в возрасте Пугачевой – смешно, пишет MK.ru.
«Смешно выглядит. В 16, 17 это еще смотрится, но за 70 – уже точно только посмеяться», – написал пользователь Сети. «Правильно, что не любит. Ну нельзя молодиться. Надо соответствовать», – согласился другой комментатор. «Зачем в таком почтенном возрасте все косить под девочку», – выразила недоумение третий.
При этом часть пользователей не согласилась с критикой и осталась при мнении, что Примадонна выглядит просто великолепно.
Алла Борисовна пришла в этом наряде и станцевала с Жасмин на дне рождения Иды Достман. Смотрите видео!