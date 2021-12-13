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ВИДЕО ⟩ Алла Пугачева удивляет поклонников: короткое кожаное платье вызвало бурю эмоций у подписчиков

Алла Пугачева умеет зажигать. ФОТО: Инстаграм

Подписчики Максима Галкина отреагировали на снимки Аллы Пугачевой, которые он выложил в своем Instagram. Артист посетовал, что ему редко удается уговорить свою легендарную супругу попозировать для фото.

«Не любит Аллочка фотографироваться, а зря! Еле уговорил!», –подписал снимки Галкин.

На фотографиях Примадонна предстала перед публикой в коротком черном кожаном платье и высоких ботфортах. Многие пользователи отметили, что певица выглядит значительно моложе своих лет.

Нашлись и те, кому наряд пришелся не по вкусу. Некоторые сочли, что носить такие платья в возрасте Пугачевой – смешно, пишет MK.ru.

«Смешно выглядит. В 16, 17 это еще смотрится, но за 70 – уже точно только посмеяться», – написал пользователь Сети. «Правильно, что не любит. Ну нельзя молодиться. Надо соответствовать», – согласился другой комментатор. «Зачем в таком почтенном возрасте все косить под девочку», – выразила недоумение третий.

При этом часть пользователей не согласилась с критикой и осталась при мнении, что Примадонна выглядит просто великолепно.

Алла Борисовна пришла в этом наряде и станцевала с Жасмин на дне рождения Иды Достман. Смотрите видео! 

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