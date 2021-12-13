Сын актера Максима Дрозда попал в больницу после драки

Как выяснили «Известия», инцидент произошел в субботу, 11 декабря, в баре «Йорик убил Хамлета» на улице Покровка. Неизвестный нанес Дрозду два удара по голове. Кроме того, потерпевший еще раз ударился головой при падении.

В итоге Егор получил ушиб головного мозга, перелом костей свода и основания черепа.

Информацию о госпитализации сына подтвердил актер Максим Дрозд в своем Instagram.

«Сын в больнице со сложной травмой. Прошу помолиться о выздоровлении и Божьей помощи Егору (Георгию)», — написал Дрозд.

24-летний Егор Дрозд — студент Школы-студии МХАТ, проживает с матерью в квартире на Кутузовском проспекте. В 2019 году он вместе с отцом снялся в сериале «Бабочки и птицы».