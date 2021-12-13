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Жена Григория Лепса рассказала, как переживает развод с певцом

Анна Шаплыкова и Григорий Лепс на музыкальной премии "Жара" в 2019 году. ФОТО: скриншот

Жена Григория Лепса Анна Шаплыкова впервые прокомментировала бракоразводный процесс с певцом. На своей странице в Instagram она рассказала, что чувствует и испытывает в этот тяжелый для себя период.

«Ушла в себя. Вышла из себя. Пришла в себя. Все, больше никуда сегодня не пойду. Нагулялась», — цитирует Шаплыкову Teleprogramma.pro.

Несмотря на то, что жена Лепса с юмором прокомментировала ситуацию, вскоре после этого она удалила свою страницу в Instagram. Возможно, ей настолько тяжело, что она просто хочет побыть наедине с собой, пишет 5-tv.ru.

Шутливо отвечать на тему развода пытался и Лепс. Он заявлял, что прекрасно себя чувствует. Но поклонники певца понимают, что подобные ответы супругов — это защитная реакция. Прожив 20 лет в браке, расстаться с улыбкой на лице достаточно сложно.

Новость о разводе Григория Лепса с женой, проживших 20 лет в браке, впервые прозвучала несколько дней назад, и шокировала поклонников. Как стало известно из информации на сайте столичного суда, инициатором расставания выступила Шаплыкова. Что послужило причиной разрыва, до сих пор неизвестно. Однако, как рассказала адвокат жены Лепса Оксана Якимова StarHit.ru, это определенный кризис в отношениях. Заседание назначено на 20 декабря.

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