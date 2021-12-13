Жена Григория Лепса рассказала, как переживает развод с певцом

«Ушла в себя. Вышла из себя. Пришла в себя. Все, больше никуда сегодня не пойду. Нагулялась», — цитирует Шаплыкову Teleprogramma.pro.

Несмотря на то, что жена Лепса с юмором прокомментировала ситуацию, вскоре после этого она удалила свою страницу в Instagram. Возможно, ей настолько тяжело, что она просто хочет побыть наедине с собой, пишет 5-tv.ru.

Шутливо отвечать на тему развода пытался и Лепс. Он заявлял, что прекрасно себя чувствует. Но поклонники певца понимают, что подобные ответы супругов — это защитная реакция. Прожив 20 лет в браке, расстаться с улыбкой на лице достаточно сложно.