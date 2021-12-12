Помните? ⟩ Смотрите, как раньше выглядел район, где теперь красуется невезучий центр T1

В тридцатые годы ХХ века в начале Петербургского шоссе (тогда еще улица Раевалла) открылись цеха скотобойни и контора фирмы и «Эстонский мясоэкспорт».

В советское время рушить ничего не стали: предприятие национализировали и расширили. С 1944 по 1984 предприятие называлось «Таллиннский мясной и консервный комбинат», пишет блог Ээстис on hää.

С 1984 по 1993 завод уже назывался просто Таллиннский мясокомбинат. В 1993 завод приватизировали, а через три года он обанкротился и закрылся.

Заброшенный завод долго будет пугать местных жителей, пока в 2005 году его не снесут. Долгое время тут был пустырь, пока в 2017 не началось строительство ранее упомянутого торгового центра.

ФОТО: скриншот

«В общем, не зря говорят, что он на костях построен. Может, поэтому он такой неудачливый?» - пишет блог Ээстис on hää в своем Instagram.

Как думаете, есть ли у него шансы снова преобразиться, заполучить новых арендодателей и вселить жизнь в этот зомби-торговый центр?