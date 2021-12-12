Неужели новые ограничения? ⟩ Негодование в Сети: рыбу ловить нельзя, общественные туалеты закрыли?

Оказывается, соцсети просто сбивают с толку, потому что в интернете распространяются фото старых ограничений.

В редакцию прислали фотографии закрытого общественного туалета на Тоомпеа и двух рыболовных мест. Сложилось впечатление, что из-за коронаограничений порт Хаапсалу и соседний порт Кийдева закрыты для рыбаков.

Однако выяснилось, что снимки были сделаны во время первой волны коронавируса. В настоящее время все общественные туалеты открыты и ограничений на рыбалку нет.

Туалет на Тоомпеа ФОТО: Erakogu

Заместитель главы Таллиннского управления окружающей среды и коммунальных услуг Тармо Сульг поясняет: «Из-за коронаограничений в городе не закрываются общественные туалеты. Если произошло временное закрытие, это связано с техническими сбоями, но не из-за ограничений».

Мы также спросили у городской управы Хаапсалу, запрещена ли еще ловля рыбы в городском порту. Заместитель мэра Хаапсалу Тыну Парбус поясняет, что этот запрет действовал полтора года назад. «Сейчас таких ограничений нет, рыбалка разрешена. В тот момент это было необходимо, потому что весной на набережной всегда много рыбаков», - поясняет Парбус.

Хаапсалуский порт ФОТО: Erakogu

Сирли Ольго, представитель деревни Кийдева, удивилась, узнав о запрете рыбной ловли у них в порту. Ольго объясняет, что запрет был необходим во время первой волны коронавируса прошлой весной. Запрет больше не действует, и рыбалка разрешена.