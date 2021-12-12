Инцидент попал на видео ⟩ Оскорбленный Билан психанул и сбежал с ковровой дорожки «Золотого граммофона»

Также среди лауреатов оказались и Диана Арбенина, Полина Гагарина, Николай Басков, Кристина Орбакайте и многие другие, пишет TopNews.ru.

Однако именно поведение Билана запомнилось журналистами и фотографам на афтерпати.

По данным Telegram-канала «НеМалахов», не получив должного внимания на красной ковровой дорожке во время традиционной съемки Билан просто сбежал оттуда.

На канале предполагают, что артиста задело безразличие фотографов, которые устроили затяжную съемку для певицы Юлианы Карауловой и артиста ЮрКисса.

Скандальный инцидент попал на видео.

На кадрах записи видно, что Билан стоит у ковровой дорожки, однако выждав какое-то время его лицо уже выказывает недовольство. Когда же очередь доходит до него, Билан просто сбегает, игнорируя все просьбы журналистов и фотографов вернуться.