Гороскоп на 12 декабря: этот день принесет частые смены настроения

Дева

Довольно критический день. Ради достижения целей вам предстоит справиться сразу с несколькими препятствиями. Постарайтесь не поддаваться пессимизму, раздражительности, унынию - и одним препятствием будет меньше. Берите на себя ответственность за свои слова, за разработанные документы и планы, иначе ее взвалят на вас другие, уже без вашего согласия. Это подходящее время для выявления людей, действительно преданных вам. Благодаря целенаправленным усилиям, хорошей организации работы, четкости и оперативности вы сможете выйти на новый уровень личного или делового общения.

Весы

Готовьтесь отсеивать информацию, отражать нападки конкурентов, искать недостающие сведения. В поездках следует вести себя предельно осторожно. Не теряйте из виду общей картины, не забывайте о правилах поведения на дороге, о технике безопасности. Ваш автомобиль может нуждаться в ремонте, проверке. Вас могут подвергнуть контролю, досмотру, потребовать отчета о цели путешествия, попросить предъявить документы. Работники сферы транспорта, обучения, связи должны будут подтвердить свое мастерство. Сдать экзамен, отчитаться или оправдаться будет непросто, так как вас будут ловить на каждой мелочи.

Скорпион

Ваша финансовая политика вызовет возражения у партнеров, друзей, родственников. Постоянное партнерство или супружеский союз могут стать вам моральной поддержкой, но вряд ли избавят от необходимости справляться с многочисленными требованиями, предъявляемыми другими людьми. Ваши доходы, равно как и расходы, могут подвергнуться контролю. Не удивляйтесь новым счетам, просьбам предоставить налоговую декларацию, отчитаться за ваши личные инициативы и их результаты. Вашим деловым документам, договоренностям может понадобиться грамотная и придирчивая проверка.

Стрелец

В азарте спора вы способны пойти против собственного партнера или нарушить строгие заповеди начальства. Отстаивая свою личную независимость и право на индивидуальную инициативу, все же не забывайте оглядываться на обстановку, учитывать реальную ситуацию и замешанных в ней конкретных людей. Ваши собеседники приобретают большую власть над тем, чем вы уже владеете, или хотят разделить с вами честь управлять внушительным капиталом, честно заработанным вами. Вам предстоит побороться, чтобы не подпустить к своему пирогу лишних людей или ограничить их полномочия.

Козерог

День напряженной работы. Высока вероятность информационных перегрузок, переутомления. Вам не удастся отсидеться взаперти, увлеченно занимаясь своими делами втайне от других людей. Вам придется либо приоткрыть завесу и дать о себе хоть какую-то информацию, либо вступить в конфликт с теми, кто желает вас проконтролировать, требует отчета. Возможны столкновения с медиками, сослуживцами. Не рекомендуются хирургические операции. Чтобы ваши усилия не пошли прахом, нацеливайтесь на полное преобразование ритма работы. Попробуйте сменить распорядок дня, план рабочих контактов.

Водолей

Вам предстоит столкнуться с преградами на пути к своей любви, или же на ходу оттачивать, видоизменять детали творческого замысла. Ваши слова могут быть неверно поняты. Друзья способны ревновать вас к вашему увлечению, оспаривать ваши таланты, а заказчики - недостаточно платить за ваше творчество. Вам придется отвечать за тех, кто вам дорог, помогать им, или объяснять им свои чувства. Приготовьтесь отказаться от лишнего, уступить, пожертвовать чем-то. Это не стеснит вашей индивидуальности. Но к расходам или реорганизации финансовых дел и взятых обязательств стоит приготовиться.

Рыбы