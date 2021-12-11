ВИДЕО ⟩ Crazy Frog выпустил новый клип после 11 лет молчания
Популярный в 2000-х артист Crazy Frog, известный благодаря смешной анимации про забавного лягушонка, выпустил новый клип и сингл Tricky после 11 лет молчания.
Популярный в 2000-х артист Crazy Frog, известный благодаря смешной анимации про забавного лягушонка, выпустил новый клип и сингл Tricky после 11 лет молчания.
Это ремикс на песню It's tricky группы RUN DMC и песню M to the B хип-хоп-артистки Millie B.
В клипе лягушонок едет по пустыне. Там он встречает армию роботов и танцует с ними. После герой отправляется в космос на ракете Space Y. В комментариях отметили намек на Space X и Илона Маска.
Напомним, автором 3D-персонажа стал шведский аниматор и дизайнер Эрик Вернквист. Популярным Crazy Frog стал после клипа 2005 года на ремикс "Axel F".
Видео: Crazy Frog - Tricky