Министр Кейт Пентус-Розиманнус поделилась прекрасным снимком своей растущей маленькой дочери
Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус и Рейн Розиманнус стали родителями маленькой дочери в этом году. Их общего ребенка назвали Ити Лоретта Розиманнус.
Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус и Рейн Розиманнус стали родителями маленькой дочери в этом году. Их общего ребенка назвали Ити Лоретта Розиманнус.
Вчера вечером Кейт Пентус-Розиманнус приходила в гости Актуальной камеры, чтобы обсудить важные для страны вопросы. Спустя несколько часов она опубликовала в соцсетях фотографию своей любимой малышки. "Конечно, сегодня произошло много важного, но самое главное запечатлено на этой фотографии. Ити Лоретта 4'', - подписала фотографию мать.