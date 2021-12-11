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Министр Кейт Пентус-Розиманнус поделилась прекрасным снимком своей растущей маленькой дочери

Кейт Пентус-Розиманнус ФОТО: Mihkel Maripuu

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус и Рейн Розиманнус стали родителями маленькой дочери в этом году. Их общего ребенка назвали Ити Лоретта Розиманнус.

Вчера вечером Кейт Пентус-Розиманнус приходила в гости Актуальной камеры, чтобы обсудить важные для страны вопросы. Спустя несколько часов она опубликовала в соцсетях фотографию своей любимой малышки. "Конечно, сегодня произошло много важного, но самое главное запечатлено на этой фотографии. Ити Лоретта 4'', - подписала фотографию мать.
 

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