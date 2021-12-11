По данным полиции, в 1924 году в Эстонии было совершено 75 убийств, но погибших было в несколько раз больше. В ночь на 28 февраля были убиты мэр Прангли Яан Эйнберг, его жена, сын и мать. Кроме того, ферма Эйнберга в Табане была подожжена, вероятно, для того, чтобы преступники могли скрыть свои следы, пишет Elu24.

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Через несколько дней, в субботу, на остров прибыли следователи. Историк полиции Май Крикк в своей книге «Криминальная полиция Эстонии 1920-1940» пишет, что 2 марта криминальная полиция нашла два трупа, а под завалами сгоревшего дома мэра было найдено еще и 19 ящиков с русскими золотыми и серебряными монетами и ценными бумагами. 

Несколькими днями позже, 4 марта, в прессе появилась информация о том, что 56-летний мэр волости Яан Эйнберг вовсе не был таким уж порядочным, а занимался контрабандой со своими соседями - 23-летним финским рыбаком Йоханнесом Лиллебергом и каким-то Кронстрёмом. На острове Прангли контрабанда не была редкостью, отмечалось, что ею занимаются все жители острова из-за его удачного расположения. Однако несколькими годами ранее Лиллеберг «сделал себе имя» на острове благодаря краже со взломом: он украл 700 рублей, золотые и серебряные украшения с фермы Ленне, когда дом пустовал. Но в то время его вина не была доказана.