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Вирусолог рассказал, когда коронавирус потеряет свою патогенность

Вирусолог и глава научного совета Ирья Лутсар. Фото иллюстративное. ФОТО: Madis Veltman

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энгельгардта Петр Чумаков считает, что коронавирус должен пройти две фазы эволюции — тогда он потеряет свою патогенность и примет форму сезонных инфекций.

«Первая фаза — это усиление заразности и болезнетворности. Это связано с тем, что вирус начинает адаптироваться к человеческой популяции и добиваться оптимального режима репликации, потому что среда у человека отличается от среды летучей мыши. Он меняет какие-то компоненты, чтобы максимально приблизиться к условиям в организме человека. Это фаза плохая», — сказал Чумаков.

По его словам, вторая фаза, «хорошая», знаменуется снижением патогенности, происходит это после адаптации вируса. Именно тогда он переходит в привычную форму сезонных инфекций, заключил врач.

Чумаков не исключил, что появление «омикрона» может сигнализировать о наступлении второй «фазы».

«Нам надо две-три недели еще, чтобы понять, в какую сторону развивается ситуация, насколько он вытесняет другие штаммы», — считает специалист.

Ранее вирусолог спрогнозировал возможное «скрещивание» COVID-19 с ВИЧ с полным «выключением» иммунитета.

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