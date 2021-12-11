Вирусолог рассказал, когда коронавирус потеряет свою патогенность

«Первая фаза — это усиление заразности и болезнетворности. Это связано с тем, что вирус начинает адаптироваться к человеческой популяции и добиваться оптимального режима репликации, потому что среда у человека отличается от среды летучей мыши. Он меняет какие-то компоненты, чтобы максимально приблизиться к условиям в организме человека. Это фаза плохая», — сказал Чумаков.

По его словам, вторая фаза, «хорошая», знаменуется снижением патогенности, происходит это после адаптации вируса. Именно тогда он переходит в привычную форму сезонных инфекций, заключил врач.

Чумаков не исключил, что появление «омикрона» может сигнализировать о наступлении второй «фазы».

«Нам надо две-три недели еще, чтобы понять, в какую сторону развивается ситуация, насколько он вытесняет другие штаммы», — считает специалист.