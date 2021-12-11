Годами жила за углом и улыбалась Кейт: новые подробности о красавице-любовнице принца Уильяма

Поводом стал факт вероятной измены внука королевы Великобритании. Папарацци вновь заговорили о старой истории, которую еще в 2019 году рассказало издание The Sun.

Журналисты писали об измене Уильяма, который завел роман на стороне. Избранницей принца стала модель Роуз Хэнбери, которая была подругой Кейт Мидллтон, пишет TopNews.ru.

Девушки вместе работали с благотворительным фондом, который оказывает помощь детским больницам. Издание выяснило, что родственники Роуз связаны с королевской семьей. Так, бабушка Хэндбери были подружкой невесты на свадьбе королевы, тогда принцессы Йоркской.

В итоге Хэнбери и ее муж поселились в доме неподалеку от коттеджа Кейт и Уильяма.

СМИ указывали, что на снимках той поры заметно, как модель становится объектом пристального внимания принца, который не сводит с нее глаз.

После публикации разразился скандал, а оба члена королевской семьи хотели засудить издание.