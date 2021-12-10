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Фото и видео! ⟩ Эстонцы выяснили, что лучшие в зимнем плавании — женщины

Уже сегодня в таллиннском Адмиралтейском порту определят, кто лучше в зимнем плавании - мужчины или женщины. Ответ на вопрос будет объявлен в рамках фестиваля Iceswim Festival 2021, где будет установлен очередной мировой рекорд.

В эти выходные с 10 по 12 декабря в порту Ноблесснер пройдут соревнования по зимнему плаванию.

Фестиваль Iceswim, организованный MTÜ Uju Talvel, - уникальное событие в мире, которое объединяет любителей зимнего плавания со всей Эстонии и из-за рубежа.

В этом году планируется установить мировой рекорд по самому продолжительному зимнему плаванию, в котором соревнуются женщины и мужчины.

В 19.30 финишировала последняя женщина, заплывшая в 160-ю смену! В зимнем заплыве мужчины заняли почетное второе место, совершив в общей сложности 119 смен. Последняя женщина, прыгнувшая в воду, была в красивой эльфийской шляпе из белых крыльев!

Смотрите фото и видео!

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