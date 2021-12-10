Фото и видео! ⟩ Эстонцы выяснили, что лучшие в зимнем плавании — женщины

Уже сегодня в таллиннском Адмиралтейском порту определят, кто лучше в зимнем плавании - мужчины или женщины. Ответ на вопрос будет объявлен в рамках фестиваля Iceswim Festival 2021, где будет установлен очередной мировой рекорд.