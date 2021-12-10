ВИДЕО ⟩ Водитель въехал в дверь автомойки на одной из заправочных станций Таллинна
В социальных сетях распространяется видео, на котором водитель, использующий автомойку Olerex, въехал в дверь мойки.
В социальных сетях распространяется видео, на котором водитель, использующий автомойку Olerex, въехал в дверь мойки.
При просмотре видео выясняется, что водитель по какой-то причине пытался выехать задним ходом через через дверь автомойки. В следующий момент он нажимает падаль газа и выезжает уже передним ходим через открытую дверь.
Люди, комментирующие видео, шутили: «Может, он забыл, что у него клаустрофобия?»
Смотри видео!