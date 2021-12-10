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ВИДЕО ⟩ Водитель въехал в дверь автомойки на одной из заправочных станций Таллинна

Скриншот с видео. ФОТО: Kuvatõmmis videost

В социальных сетях распространяется видео, на котором водитель, использующий автомойку Olerex, въехал в дверь мойки.

При просмотре видео выясняется, что водитель по какой-то причине пытался выехать задним ходом через через дверь автомойки. В следующий момент он нажимает падаль газа и выезжает уже передним ходим через открытую дверь.

Люди, комментирующие видео, шутили: «Может, он забыл, что у него клаустрофобия?»

Смотри видео!

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