Пт, 17.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

ВИДЕОРЕЦЕПТ LIMON.EE ⟩ Нереальный салатик на Новый год: вкус бомбический

В этом году к Рождеству и Новому году готовим вкусно и быстро вместе с сотрудниками редакции портала Limon.ee. Показываем наши быстрые и вкусные рецепты, с приготовлением которых справится даже тот, кто никогда раньше ничего подобного не готовил.

Этот салат не имеет названия, его рецепта я не видела ни в одной кулинарной книге. В одной нашей комапнии его делает моя приятельница Галя. И когда мы собираемся вместе, то я всегда спрашиваю: а галин салат будет? Честно говоря, это безумно вкусный, но гастрономический апокалипсис. В рождественские, новогодние и снова рождественские праздники он уместен. Идеально сочетается с брютом.

Нам понадобится:

морковь - две штуки

луковица - одна

баночка фасоли Bonduelle

майонез

копченые куриные окорочка - 2 штуки

Морковки трем на крупной терке. Можно купить уже тертую. Режем луковицу. Обжариваем морковь и лук на растительном или масле виноградных косточек минут 7, на пятой минуте добавляем в сковородку воды, чтобы лук и морковь слегка потушились. После выкладываем смесь на салфетку или полотенце, чтобы масло стекло.

Нарезаем окорочка на мелкие кусочки, предварительно сняв шкурку.

Открываем банку фасоли, промываем в дуршлаге под краном, даем воде стечь.

В большую салатницу высыпаем слегка потушенные лук и морковь, фасоль, нарезанные куриные окорочка и майонез по вкусу.

В таких пропорциях салата хватает на четырех человек, если они не слишком голодные. Мне очень хочется добавить в салат тертого сыра для более четкого вкуса, хотя рецепт Гали его не предусматривает. Но мы же можем экспериментировать, не правда ли?

Вкусное блюдо для праздничного стола готово!

НАВЕРХ
Back