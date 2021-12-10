КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ? ⟩ Самая стильная телеведущая Эстонии развелась со своим миллионером

Об отношениях бывшей телезвезды Май Кангро и миллионера Маргуса Кангро стало известно летом 2019 года. Май тогда только рассталась с Калле Паллингом, бывшем депутатом парламента, и отцом их сына, родившимся в 2011 году. Спустя неделю выяснилось, что телеведущая уже состоит в новых отношениях с Кангро, одним из владельцев Viru Keemia Grupp.

Elu24 связался с Май летом 2019 года, чтобы узнать, правдивы ли разговоры о новых отношениях, но женщина оставалась краткой: «Нет комментариев на этот счет. Я вообще не комментирую свою личную жизнь».

В мае прошлого года Elu24 также сообщал, что бывшая телеведущая и миллионер стали родителями. Спустя несколько месяцев выяснилось, что пара поженилась 9 июня 2020 года.

Летом Май сменила в Facebook фамилию на Кангро.