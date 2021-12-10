КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ? ⟩ Самая стильная телеведущая Эстонии развелась со своим миллионером
Брак известной телеведущей Май Кангро, в прошлом Паллинг, и крупного бизнесмена Маргуса Кангро распался.
Брак известной телеведущей Май Кангро, в прошлом Паллинг, и крупного бизнесмена Маргуса Кангро распался.
Об отношениях бывшей телезвезды Май Кангро и миллионера Маргуса Кангро стало известно летом 2019 года. Май тогда только рассталась с Калле Паллингом, бывшем депутатом парламента, и отцом их сына, родившимся в 2011 году. Спустя неделю выяснилось, что телеведущая уже состоит в новых отношениях с Кангро, одним из владельцев Viru Keemia Grupp.
Elu24 связался с Май летом 2019 года, чтобы узнать, правдивы ли разговоры о новых отношениях, но женщина оставалась краткой: «Нет комментариев на этот счет. Я вообще не комментирую свою личную жизнь».
В мае прошлого года Elu24 также сообщал, что бывшая телеведущая и миллионер стали родителями. Спустя несколько месяцев выяснилось, что пара поженилась 9 июня 2020 года.
Летом Май сменила в Facebook фамилию на Кангро.
Однако на сегодняшний день брак Май и Маргуса распался! По данным реестра имущества супругов, их развод вступил в силу 7 сентября 2021 года.
Май не раскрыла, почему распался брак, продлившийся чуть более двух лет. «Я нигде не говорю ни слова о своей личной жизни, ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Я буду придерживаться этой линии до конца своей жизни», - ответила Май.