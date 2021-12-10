ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Нью-Йорке состоялась премьера нового сезона «Секса в большом городе»

Синтия Никсон, как и Миранда, выглядела строго и притягательно в ярко-оранжевом платье, разработанным брендом Christopher John Rogers, а Кристин Дэвис очаровала всех темно-синим вечерним нарядом Jason Wu и доброй улыбкой Шарлотты.

Вместе со знаменитым трио новый сезон «Секса в большом городе» также презентовали Крис Нот, который в сериале играет «мужчину мечты» Кэрри, Дэвид Эйгенберг — экранный муж Миранды по имени Стив, Марио Кантоне , которого зрители знают по роли Энтони Марантино — друга-гея Шарлотты, Эван Хэндлер — ее экранный муж Гарри и многие другие.

Увы, среди актеров не было Ким Кэтролл — исполнительницы роли Саманты. Актриса отказалась сниматься в продолжении «Секса в большом городе» после разногласий с Сарой Джессикой Паркер, пишет «РИА Новости».

Однако ранее Кэндес Бушнелл, автор книги «Секс в большом городе», заверила, что без нее «получится все равно интересно».

События в «И просто так...» разворачиваются через 11 лет после финала ромкома «Секс в большом городе 2» (2010). Главные героини все еще дружат, причем даже с Самантой (она якобы переехала жить в Лондон). Им за 50, но они по-прежнему активные, обаятельные, сексуальные и готовы покорять Нью-Йорк.

Премьера оригинального проекта вышла на HBO в 1998 году. Всего вышло шесть сезонов. Премьера последнего состоялась в 2004 году. После невероятного успеха телешоу (за эти годы оно получило шесть «Эмми» и восемь «Золотых глобусов» — Прим. ред.) в 2008 году был снят художественный фильм «Секс в большом городе». Он заработал 415 миллионов долларов при бюджете в 65 миллионов.

В 2010 году режиссер Майкл Патрик Кинг попытался повторить успех первой ленты, выпустив «Секс в большом городе 2». Но эту картину зрители приняли холодно.