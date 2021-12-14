Limon.ee прошел собеседование в LIDL: рассказываем, как это было

В октябре Lidl начал масштабную кампанию по найму персонала: в магазины Эстонии требовалось 800 сотрудников. Предприятие обещало платить своим торговым работникам брутто-зарплату в размере 1025 евро в месяц, что выше среднего в данном секторе.

Уже через месяц, в ноябре, LIDL радостно сообщил, что рекрутинговая кампания прошла успешно, и они получили тысячи заявлений от кандидатов. Прямо образовался какой-то конкурс в средний такой ВУЗ.

Репортер Limon.ee решила попытать счастья и попасть на работу в LIDL. Рассказываю, как это было.

Устройство на работу состояло из трех этапов:

- Я подала заявку о желании работать через официальный сайт Lidl.

- Очень быстро получила ответ, что со мной свяжутся.

- На следующий день мне позвонили и побеседовали по телефону минут 10.

- После этого, я была приглашена на очное собеседование, которое продлилось час и состояло из двух частей: презентация компании и само собеседование.

По словам интервьюеров, они проводят подобные собеседование уже на протяжении шести недель, по несколько штук за день. Помимо меня пришло еще 5 человек. Очное собеседование заняла чуть больше часа. ФОТО: limon.ee

Интервью проходило на эстонском языке: для работы в компании требуется знание эстонского языка.

Уже после собеседования я связалась с Lidl и поинтересовалась: готовы ли они к приходу языковой проверки? И много ли к ним обращается иностранцев, ищущих работу в Эстонии? Представитель Lidl ответила:

Согласно нашему объявлению о приеме на работу, требуется уровень эстонского языка B1. При необходимости мы готовы инвестировать как время, так и средства в обучение сотрудников.Конечно, мы готовы сотрудничать как с Языковой инспекцией, так и с другими органами.

Иностранцы могут работать у нас, если у них есть разрешение на работу и вид на жительство в Эстонии, а также они владеют эстонским языком на необходимом уровне.

Однако в ходе собеседования выяснилось, что можно работать и со слабым эстонским: главное, чтобы человек был мотивирован к обучению. Знание других языков - русского, украинского, суахили - приветствуется, но необязательно. Даже в случае минимального знания государственного языка все равно стоит попробовать и прийти на собеседование, так как фирма настроена поддерживать и обучать сотрудников.

На собеседовании в Lidl. ФОТО: limon.ee



Мне сообщили, что в случае положительного решения меня пригласят для подписания договора и сразу же начнётся основательное обучение. Перед этим я должна буду пройти медосмотр. Курс «молодого бойца» достаточно интенсивный и соответствует полному рабочему дню в магазине и, естественно, вам за это будут платить. Обучение продлится больше двух недель.

Выяснился ещё один нюанс. Если в сети Maxima сотрудники специализируются на одной конкретной должности, например, кассир или транспортный работник, то Lidl набирает тех, кто сможет совмещать разные типы работ - в соответствии с поговоркой "и швец, и жнец и на дуде игрец".

Работники должны уметь печь, работать на кассе и раскладывать продукты на полках, то есть быть взаимозаменяемыми.